Устроившие конфликт со стрельбой возле «Василеостровской» оказались студентами. Их «игры» сняла камера

Участниками конфликта со стрельбой возле станции метро «Василеостровская» оказались трое студентов Горного института. Об этом 23 октября стало известно «Фонтанке».

Ранним утром вторника жители вызвали полицию из-за шумных и агрессивных мужчин, которые громко матерились и угрожали расправой. Затем раздался выстрел. Как писала «Фонтанка», предположительно, был и второй выстрел в направлении ног оппонента.

На место происшествия были направлены наряды полиции. В 05:55 задержаны подозреваемые, среди которых оказались студенты одного из петербургских вузов. Одному из них 21 год, двоим по 19 лет. В ходе конфликта с 33-летним петербуржцем самый младший из студентов произвел выстрел в воздух из пневматического пистолета, после чего передал его старшему товарищу.

Все задержанные были доставлены в отделение полиции, где на них составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Изъятый пневматический пистолет направили на исследование. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также проводится дальнейшее расследование инцидента.

О мужчине, с которым у студентов возник конфликт, известно, что он осенью прошлого года был осужден Василеостровским районным судом за грабеж.