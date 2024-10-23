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Общество Устроившие конфликт со стрельбой возле «Василеостровской» оказались студентами. Их «игры» сняла камера

Устроившие конфликт со стрельбой возле «Василеостровской» оказались студентами. Их «игры» сняла камера

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3 комментария

Участниками конфликта со стрельбой возле станции метро «Василеостровская» оказались трое студентов Горного института. Об этом 23 октября стало известно «Фонтанке».

Ранним утром вторника жители вызвали полицию из-за шумных и агрессивных мужчин, которые громко матерились и угрожали расправой. Затем раздался выстрел. Как писала «Фонтанка», предположительно, был и второй выстрел в направлении ног оппонента.

На место происшествия были направлены наряды полиции. В 05:55 задержаны подозреваемые, среди которых оказались студенты одного из петербургских вузов. Одному из них 21 год, двоим по 19 лет. В ходе конфликта с 33-летним петербуржцем самый младший из студентов произвел выстрел в воздух из пневматического пистолета, после чего передал его старшему товарищу.

Все задержанные были доставлены в отделение полиции, где на них составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Изъятый пневматический пистолет направили на исследование. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также проводится дальнейшее расследование инцидента.

О мужчине, с которым у студентов возник конфликт, известно, что он осенью прошлого года был осужден Василеостровским районным судом за грабеж.

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Комментарии
3
Znatok78
1 час
Студенты Горного института, видимо, горцы? Совпадение?
Ankor
1 час
Отчислят. Там строго с этим
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