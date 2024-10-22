Один в воздух, другой — в ноги. У метро «Василеостровская» поймали группу пьяных парней, стреляющих из пистолета

Группу из пяти пьяных парней с пистолетом заметили у метро «Василеостровская» утром 22 октября. Молодые люди ругались и стреляли, что вызвало обеспокоенность прохожих.

Как стало известно «Фонтанке», с заявлением в полицию о шумных и агрессивных мужчинах обратились двое петербуржцев. Они сообщили, что в районе половины шестого утра один из компании угрожал другому расправой и матерился. А затем выстрелил из пистолета в воздух и в направлении ног оппонента.

Прибывшие на место происшествия правоохранители поймали молодых людей 19, 21 и 30 лет в состоянии алкогольного опьянения. Как оказалось, выстрелить из оружия решил самый младший из них. Однако его пневматический пистолет в тот момент был даже не заряжен.