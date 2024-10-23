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Финансы Хуснуллин назвал условие для появления новых мер поддержки ипотеки

Хуснуллин назвал условие для появления новых мер поддержки ипотеки

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9 комментариев

Государство не будет вводить дополнительные меры поддержки ипотеки, пока инфляция не пойдет на спад. Об этом 23 октября на XXV Московском международном жилищном конгрессе заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Пока инфляция не охладится, ипотека развиваться, дополнительными мерами стимулироваться государством пока не будет», — сказал он.

Зампред правительства отметил, что инфляция в строительной отрасли выше, чем в целом по стране, растут цены на строительные материалы и наблюдается «страшный дефицит по рабочей силе». «Если у нас будет инфляция в стройке 15-20%, мы никакими мерами поддержки не сможем ипотеку удержать», — заявил Хуснуллин.

По его словам, государство в этом году и так выплатит 800 млрд рублей, только чтобы компенсировать разницу ставок по кредитам, выданным ранее по жилищным госпрограммам. Хуснуллин отметил, что это сопоставимо со стоимостью всей программы строительства дорог на федеральном уровне, которая обходится бюджету в 1 триллион 200 миллиардов рублей.

«Но мы от ипотеки не отказываемся <…>, — заверил он. — Мы сейчас подождем, что будет с инфляцией. Мы очень подробно эту ситуацию смотрим. И как только инфляция пойдет на спад, мы будем выходить в правительство с дополнительными мерами по поддержке ипотеки. Может быть, это будет улучшение ситуации по льготной [ипотеке]».

Преследуя глобальную цель вернуть инфляцию к 4% в следующем году, в сентябре Центральный банк РФ повысил ключевую ставку до 19%. По мнению экспертов, на следующем заседании 25 октября регулятор может поднять ее снова — до 20 или 21%. Из-за заградительных процентных ставок продажи в новостройках упали до кризисных значений марта 2022 года, а девелоперы сокращают объем строительства. Как это переживает строительный рынок Петербурга, читайте в материале «Фонтанки».

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Марат Хуснуллин Ипотека
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Комментарии
9
Snow*
2 часа
инфляция это что, природное явление, типа как прилив или восход солнца, происходит сама по себе?
280896530
2 часа
Хуснуллин передает привет всей дружной связке чиновник-застройщик-риэлтор и просит поставить им песню "Когда инфляция снизится".
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