ЗакС не стал разрешать себе рассматривать не одобренные губернатором поправки к бюджету

Заксобрание Петербурга отказалось скорректировать норму, по которой депутаты не могут рассматривать поправки к бюджету, которые не одобрил губернатор. Законопроект фракции «Яблоко» предлагал в обязательном порядке рассматривать хотя бы законопроекты от фракций, однако на заседании 23 октября инициативу поддержали только три депутата.

Авторы предложили скорректировать норму в законе о бюджетном процессе, по которой на пленарном заседании рассматриваются только те депутатские поправки к законопроекту о бюджете Петербурга, которые были одобрены губернатором.

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Презентуя законопроект, замглавы фракции Борис Вишневский* заметил, что Петербург является единственным регионом в России, где депутатские поправки к законопроекту о бюджете нельзя даже поставить на голосование без одобрения губернатора. Депутат добавил, что в итоге на заседание не выносятся даже те поправки, которые одобряет профильный бюджетно-финансовый комитет.

Вишневский напомнил, что отменить норму уже предлагали год назад, а теперь в качестве компромисса предлагается рассматривать хотя бы те поправки, которые были вынесены от фракций. Парламентарий констатировал, что губернатор по закону не обладает правом не допускать поправки на голосование. Он пересказал разговор с неназванным коллегой из парламентского большинства, который пожаловался год назад в частной беседе, что Смольный «вытирает ноги о депутатов», и посоветовал коллегам «вести себя иначе», чтобы правительство «относилось к парламенту с уважением».