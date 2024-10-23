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Политика Пентагон объяснил, почему не разрешает Украине бить дальнобойными ракетами вглубь РФ

Пентагон объяснил, почему не разрешает Украине бить дальнобойными ракетами вглубь РФ

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7 комментариев

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не снимают ограничений для Украины на удары вглубь России, поскольку Киев может делать это сам при помощи беспилотников. Кроме того, считает министр обороны, Украина способна производить БПЛА «прямо сейчас». Его слова приводит Fox News 23 октября.

Но есть и другая причина. Так, в Пентагоне отмечают, что российские аэродромы, с которых стартуют самолеты, наносящие удары по территории Украины, расположены вне досягаемости ракет ATACMS. Ллойд добавил, что дальность полета таких снарядов составляет 300 км.

Аналогичное заявление сделала заместитель пресс-секретаря Пентагона в сентябре. По словам Сабрины Сингх, снятие ограничений на дальнобойное оружие имеет «очень небольшое стратегическое значение» из-за удаленности аэродромов российских ВКС.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2024 года заявил, что если Украина получит разрешение на удары вглубь России дальнобойным западным оружием, то это будет означать прямое участие США в конфликте. В таком случае Москва будет исходить из угроз, которые «будут ей создаваться».

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Комментарии
7
378532788
3 часа
хозяева каcтpюлям сказали "фу!"
FedorGr
3 часа
Лицемеры американцы по рождению. Зима на носу, скоро будут о себе заботиться сами
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