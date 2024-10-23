«Опель» перегородил Большой Сампсониевский проспект трамваем

На перекрестке Большого Сампсониевского и 1-го Муринского проспектов столкнулись ехавший прямо легковой автомобиль Opel и поворачивающий трамвай № 20, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Встретились они, судя по фото, лоб в лоб.

«Пойманный» в повороте трамвай перегородил половину Большого Сампсониевского. Благо ДТП случилось посреди перекрестка, и водители могут его объехать. По данным «Яндекс.Пробок», движение затруднено, на Большом Сампсониевском скопился затор от Сердобольской улицы к 1-му Муринскому проспекту.

Источник: Яндекс.Карты







Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», ДТП случилось в 9:43. Водитель автомобиля не уступил на перекрестке трамваю, который поворачивал налево. Люди в ДТП не пострадали. На месте работают сотрудники ГАИ. Движение трамваев из-за аварии задерживалось более 40 минут — до 10:28. Сейчас оно восстановлено.