Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

облачно, небольшие дожди

ощущается как +7

4 м/c,

ю-з.

 757мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,59
EUR 104,87
Ланьков о войсках Северной Кореи
Промышленный Петербург
Мамы и чайлдфри
Конфликт на Тимуровской
Распил или помощь бизнесу?
Рейтинги "Фонтанки"
Город Общество В Петербурге разрешили тратить маткапитал на ремонт таунхаусов

В Петербурге разрешили тратить маткапитал на ремонт таунхаусов

682
Написать комментарий

Региональный материнский капитал в Петербурге можно будет тратить на ремонт и реконструкцию таунхаусов и других домов блокированной застройки. Соответствующий законопроект Законодательное собрание 23 октября приняло в окончательном, третьем чтении, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

Дома блокированной застройки — это дуплексы, лейнхаусы, таунхаусы и т. д. В настоящее время петербургский маткапитал можно тратить только на ремонт и реконструкцию индивидуальных жилых домов (ИЖС). Теперь депутаты дополнили перечень блокированной застройкой.

Законопроект будет направлен на подписание губернатору. Он вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Ранее депутаты не раз пополняли перечень того, на что можно тратить региональный маткапитал. В частности: на газификацию участков, ДМС и платные медуслуги для детей, дополнительное образование для родителей.

В 2024 году маткапитал в Петербурге составляет 203,8 тысячи рублей и выплачивается за третьего и последующих рожденных или усыновленных детей.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Региональный материнский капитал Маткапитал Региональный маткапитал Законодательное собрание Петербурга
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия вклада «Выгодный старт» и повышает ставку
22 октября, 18:10
Новости компаний
Только в октябре: первый этаж дешевле на 300 000 рублей
22 октября, 18:00
Новости компаний
Старт продаж второй очереди ЖК «Бионика Заповедная»
22 октября, 17:57
ТОП 5
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия вклада «Выгодный старт» и повышает ставку
22 октября, 18:10
Только в октябре: первый этаж дешевле на 300 000 рублей
22 октября, 18:00
Старт продаж второй очереди ЖК «Бионика Заповедная»
22 октября, 17:57
Существенно снижены цены на машино-места в 1-й очереди «Нового Лесснера»
22 октября, 15:30
Коммерческие помещения в квартале «Дубровский» уже в продаже
22 октября, 13:15
«ПСК Эксперт» Любимый архитектор Петра I
22 октября, 12:25
Быть айтишником хочу: в России пройдет День профориентации в ИТ для школьников
21 октября, 18:01
БСПБ проведет онлайн-конференцию для участников ВЭД, посвященную международной сертификации экспортеров
21 октября, 17:20
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
Апарт-отель Industrial Avenir готовят к полномасштабному строительству
21 октября, 15:10
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00