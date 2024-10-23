В Петербурге разрешили тратить маткапитал на ремонт таунхаусов

Региональный материнский капитал в Петербурге можно будет тратить на ремонт и реконструкцию таунхаусов и других домов блокированной застройки. Соответствующий законопроект Законодательное собрание 23 октября приняло в окончательном, третьем чтении, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

Дома блокированной застройки — это дуплексы, лейнхаусы, таунхаусы и т. д. В настоящее время петербургский маткапитал можно тратить только на ремонт и реконструкцию индивидуальных жилых домов (ИЖС). Теперь депутаты дополнили перечень блокированной застройкой.

Законопроект будет направлен на подписание губернатору. Он вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Ранее депутаты не раз пополняли перечень того, на что можно тратить региональный маткапитал. В частности: на газификацию участков, ДМС и платные медуслуги для детей, дополнительное образование для родителей.