Учащийся школы Невского района отключился на уроке и попал в реанимацию

Полиция Невского района Петербурга проводит проверку по факту инцидента в одной из школ. Прямо на уроке 12-летний учащийся потерял сознание и был госпитализирован. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 октября.

Подросток был доставлен в детскую больницу имени Филатова накануне днем. Его состояние оценили как тяжелое, пациента поместили в реанимацию. Врачи полагают, что у юноши отравление каким-то наркотическим веществом. Где пятиклассник взял наркотики, неизвестно.

По предварительным данным, семья мальчика благополучная и на учете в ОДН не состоит.