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Происшествия Учащийся школы Невского района отключился на уроке и попал в реанимацию

Учащийся школы Невского района отключился на уроке и попал в реанимацию

3 985
5 комментариев

Полиция Невского района Петербурга проводит проверку по факту инцидента в одной из школ. Прямо на уроке 12-летний учащийся потерял сознание и был госпитализирован. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 октября.

Подросток был доставлен в детскую больницу имени Филатова накануне днем. Его состояние оценили как тяжелое, пациента поместили в реанимацию. Врачи полагают, что у юноши отравление каким-то наркотическим веществом. Где пятиклассник взял наркотики, неизвестно.

По предварительным данным, семья мальчика благополучная и на учете в ОДН не состоит.

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Комментарии
5
Zet
1 час
Невский район он такой...
Annonym91
1 час
Ну так где взял Полиция видать не замечает как летом компаний школьников разного возраста гуляют и те что по старше шкурят , так что еще раз скажу "СОЛИ" зло да и к тому же не определяются тестированием на наркотики ...
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