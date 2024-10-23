В утреннем отчете Минобороны — 14 БПЛА и четыре катера

Минобороны отчитывается об отражении атак на два региона ночью 23 октября. Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 14 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 над Крымом и четыре над Ростовской областью. Кроме того, экипажи морской авиации Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря четыре украинских безэкипажных катера, которые следовали к Крымскому полуострову.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что около полуночи в районе Новошахтинска подразделения противовоздушной обороны уничтожили 4 беспилотника. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.