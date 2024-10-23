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Власть Общество Политика Зеленский рассказал о фальшивых чиновниках-инвалидах. После этого генпрокурор Украины подал в отставку

Зеленский рассказал о фальшивых чиновниках-инвалидах. После этого генпрокурор Украины подал в отставку

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8 комментариев

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку. Об этом сообщается 22 октября в телеграм-канале офиса генпрокурора.

По словам Костина, он решил уволиться после того, как президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес чиновников, получивших «фальшивые инвалидности».

Подделка документов сотрудниками государственных ведомств с целью получения статуса инвалида стала проблемой на Украине, и ныне существующая система медицинских комиссий должна быть ликвидирована — об этом во вторник заявил украинский президент на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. Помимо прокуроров, фальшивые инвалидности были выявлены у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях. Зеленский отметил, что пока должностные лица делают себе инвалидность благодаря связям, люди, получившие настоящую инвалидность, часто не могут получить соответствующий статус и подобающие им выплаты.

Зеленский распорядился ликвидировать систему учреждений, выдававших «фальшивые инвалидности», ввести персональную ответственность «за ситуацию» и поручил правительству принять «кадровые решения». А для реальных и системных изменений необходимо привлечь Минцифры и Минобороны к полной цифровизации всех этапов работы по установлению инвалидности.

Костин поддержал поручения Зеленского по отмене всех неправомерных решений, связанных с получением инвалидности и пенсий, и отметил, что к персональной ответственности нужно прибавить «в том числе политическую ответственность».

«В данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности генерального прокурора», — говорится в его сообщении.

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Андрей Костин Владимир Зеленский Генпрокурор Украина Фальшивые инвалидности
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Комментарии
8
почти бросил..)
1 час
Не успел даже закурить.., ничего не понимаю, Украина становится всё больше похожа на.. Реальное Государство, чем то, извиняюсь, уже образование-недоразумение, которому 25 лет правления..)
Рострелли
11 минут
Лахта, радость поумерьте, у нас пол Минобороны в кутузку замели. И далеко не за липовые справки.
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