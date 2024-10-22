SHAMAN сообщил об отмене концерта в Дзержинске. Выступление перенесли на весну

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) сообщил о переносе концерта в Дзержинске, который должен был состояться 23 октября, на весну следующего года. О причинах артист пообещал рассказать позднее, но заверил, что она уважительная.

«Мы обязательно увидимся с вами, но не завтра, а 9 апреля. Все билеты остаются действительными на новую дату», — написал SHAMAN в телеграм-канале. Он добавил, что причина уважительная и о ней он скоро расскажет, надеясь на понимание и поддержку.

Вместо одного концерта певец даст в Дзержинске два подряд — 9 и 10 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что петербургские производители алкоголя якобы готовы бороться с Ярославом Дроновым за бренд «Я русский», поскольку у них уже зарегистрирована своя, квазисуворовская марка «Я русский! Каков восторг!». «Фонтанка» узнала, что конфликт не планируется, хотя юридическая почва для него есть. Подробности читайте здесь.