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Общество SHAMAN сообщил об отмене концерта в Дзержинске. Выступление перенесли на весну

SHAMAN сообщил об отмене концерта в Дзержинске. Выступление перенесли на весну

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2 комментария

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) сообщил о переносе концерта в Дзержинске, который должен был состояться 23 октября, на весну следующего года. О причинах артист пообещал рассказать позднее, но заверил, что она уважительная.

«Мы обязательно увидимся с вами, но не завтра, а 9 апреля. Все билеты остаются действительными на новую дату», — написал SHAMAN в телеграм-канале. Он добавил, что причина уважительная и о ней он скоро расскажет, надеясь на понимание и поддержку.

Вместо одного концерта певец даст в Дзержинске два подряд — 9 и 10 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что петербургские производители алкоголя якобы готовы бороться с Ярославом Дроновым за бренд «Я русский», поскольку у них уже зарегистрирована своя, квазисуворовская марка «Я русский! Каков восторг!». «Фонтанка» узнала, что конфликт не планируется, хотя юридическая почва для него есть. Подробности читайте здесь.

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Комментарии
2
281973515
25 минут
Ой-ёй, как де бедные фанаты?)) Или может15 лямов не нашлось в Дзержинске?)))
271305072
26 минут
Вообще не надо!
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