ЕСПЧ обязал РФ выплатить иноагентам компенсации за нарушение Европейской конвенции по правам человека

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 22 октября признал Россию виновной в нарушении прав на свободное выражение мнения, свободу мирных собраний и объединений и уважение частной и семейной жизни иностранных агентов. По решению суда РФ должна выплатить иноагентам компенсацию в общем размере более миллиона рублей.

Как следует из текста решения, опубликованного на сайте суда, иск против России подал ряд организаций, НКО, их сотрудники и физические лица, которых ранее в России признали иностранным агентами и оштрафовали за нарушение маркировки. В их число вошли «Радио Свобода»*/**, телеканал «Дождь»*/**, издания «Важные истории»*, «Медиазона»*, «Мемориал»*, а также политолог Екатерина Шульман*, журналист Юрий Дудь* и активист Михаил Тихонов*. Всего было 107 заявителей.

Суд решил, что присуждение статуса иноагента — это способ избавления от организаций и лиц, неугодных властям. Кроме того, согласно решению ЕСПЧ, у статуса иноагента в РФ нет сходства, например, с американским FARA или британскими нормами, так как в России понятие иностранного агентства не предполагает существования принципала — физического или юридического лица, уполномочивающего другое лицо действовать в качестве агента.

«Суд установил, что действующее законодательство является стигматизирующим, вводящим в заблуждение и используется слишком широко и непредсказуемо. Его целью было наказать и запугать, а не удовлетворить какую-либо предполагаемую потребность в прозрачности или законные опасения по поводу национальной безопасности», – говорится на сайте ЕСПЧ.

По решению суда, за нарушение Россией Конвенции о правах человека признанным в России иноагентам полагаются выплаты за материальный и моральный ущерб. В среднем суд обязал выплатить каждому истцу суммы от 5,5 тысячи до 10 тысяч евро.

Ранее в июне 2022 года ЕСПЧ уже признавал, что принятый в России закон об иностранных агентах нарушает право на свободу собраний и ассоциаций. Тогда каждому из 73 НКО-заявителей ЕСПЧ присудил компенсацию в размере 10 тысяч евро плюс размер судебных издержек.

Напомним, что в феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий, что в отношении России прекращают действовать международные договоры Совета Европы, а закон о неисполнении решений ЕСПЧ Путин подписал 11 июня.

* Признаны в России иноагентами по решению Минюста.

** Признаны нежелательными организациями.