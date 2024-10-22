«Разрушение носило одномоментный характер». Десятки обломков спутника Intelsat-33e угрожают другим космическим аппаратам

Обломки разрушенного спутника Intelsat-33e являются потенциальной угрозой для всех действующих космических аппаратов, включая группировку Роскосмоса. Об этом 22 октября в своем телеграм-канале сообщает российская госкорпорация, зафиксировавшая более 80 фрагментов спутника.
Анализ траекторий движения образовавшихся обломков показывает, что «разрушение спутника носило одномоментный и высокоэнергетический характер», отметили в Роскосмосе.
Специалисты собирают координаты, чтобы обнаружить новые фрагменты и включить их в расчёты опасных сближений с космическими аппаратами российской группировки — «Экспресс-АТ1», «Ямал-402» и «Экспресс-АМ6», «Электро-Л».
Накануне Роскосмос заявил, что автоматизированная система предупреждения обнаружила рядом с телевизионным спутником около 20 неустановленных космических объектов.
Intelsat 33e — геостационарный телекоммуникационный спутник, принадлежащий люксембургскому спутниковому оператору Intelsat. Предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг для Европы, Африки, Среднего Востока, Азии и Австралии. Введен в эксплуатацию в первом квартале 2017 года.
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