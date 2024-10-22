Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

2 м/c,

ю-з.

 762мм 75%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,59
EUR 104,87
Мамы и чайлдфри
Конфликт на Тимуровской
Премьера по Булгакову в МДТ
Распил или помощь бизнесу?
Промышленный Петербург
Дуглас Сантос - русский
Сколько лет копить на квартиру
Нет картошки, пусть едят батат
Подготовка к концу света
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия «Разрушение носило одномоментный характер». Десятки обломков спутника Intelsat-33e угрожают другим космическим аппаратам

«Разрушение носило одномоментный характер». Десятки обломков спутника Intelsat-33e угрожают другим космическим аппаратам

2 307
3 комментария

Обломки разрушенного спутника Intelsat-33e являются потенциальной угрозой для всех действующих космических аппаратов, включая группировку Роскосмоса. Об этом 22 октября в своем телеграм-канале сообщает российская госкорпорация, зафиксировавшая более 80 фрагментов спутника.

Анализ траекторий движения образовавшихся обломков показывает, что «разрушение спутника носило одномоментный и высокоэнергетический характер», отметили в Роскосмосе.

Специалисты собирают координаты, чтобы обнаружить новые фрагменты и включить их в расчёты опасных сближений с космическими аппаратами российской группировки — «Экспресс-АТ1», «Ямал-402» и «Экспресс-АМ6», «Электро-Л».

Накануне Роскосмос заявил, что автоматизированная система предупреждения обнаружила рядом с телевизионным спутником около 20 неустановленных космических объектов.

Intelsat 33e — геостационарный телекоммуникационный спутник, принадлежащий люксембургскому спутниковому оператору Intelsat. Предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг для Европы, Африки, Среднего Востока, Азии и Австралии. Введен в эксплуатацию в первом квартале 2017 года.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Заливщик голосовых планок
26 минут
Идиёты! НЛО нужно было сбивать противоспутниковой ракетой, а не сам спутник!!
Кто-то где-то как-то
29 минут
Нам эти ваши спутники и нафиг не нужны! Спутники они запускают.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
Новости компаний
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия вклада «Выгодный старт» и повышает ставку
22 октября, 18:10
ТОП 5
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия вклада «Выгодный старт» и повышает ставку
22 октября, 18:10
Только в октябре: первый этаж дешевле на 300 000 рублей
22 октября, 18:00
Старт продаж второй очереди ЖК «Бионика Заповедная»
22 октября, 17:57
Существенно снижены цены на машино-места в 1-й очереди «Нового Лесснера»
22 октября, 15:30
Коммерческие помещения в квартале «Дубровский» уже в продаже
22 октября, 13:15
«ПСК Эксперт» Любимый архитектор Петра I
22 октября, 12:25
Быть айтишником хочу: в России пройдет День профориентации в ИТ для школьников
21 октября, 18:01
БСПБ проведет онлайн-конференцию для участников ВЭД, посвященную международной сертификации экспортеров
21 октября, 17:20
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
Апарт-отель Industrial Avenir готовят к полномасштабному строительству
21 октября, 15:10
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00