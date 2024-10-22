В Москве арестованы приезжие, подозреваемые в групповом изнасиловании. Под стражу отправили и смотрящего

Преображенский суд Москвы 22 октября отправил под стражу четырех приезжих по делу о насильственных действиях в парке на востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

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Граждане Узбекистана арестованы до 20 декабря текущего года по обвинению в групповом изнасиловании. При этом под стражу попал и тот участник надругательства, который смотрел по сторонам и обеспечивал безопасность троих насильников.

Источник: Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции

О жуткой истории стало известно вчера из сообщения Следственного комитета.

Приезжие напали на соотечественницу ночью 20 октября на территории парка вблизи Краснобогатырской улицы.