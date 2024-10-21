Трое насиловали, один наблюдал: в столице задержаны приезжие, подозреваемые в надругательстве над прохожей

Четверо граждан Узбекистана задержаны по подозрению в изнасиловании соотечественницы на востоке Москвы. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета.

По версии следствия, ночью 20 октября четверо мужчин напали на соотечественницу на территории парка вблизи улицы Краснобогатырской. В то время как трое обвиняемых насиловали женщину, четвертый наблюдал за обстановкой, обеспечивая безопасность насильников.

Всем четверым предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.

Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного п. «а» части 2 статьи 131 УК РФ «Изнасилование, совершенное группой лиц».