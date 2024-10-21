Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

3 м/c,

южн.

 763мм 57%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,42
EUR 104,86
Сколько лет копить на квартиру
Нет картошки, пусть едят батат
Промышленный Петербург
Подготовка к концу света
Такая золотая осень
Ключевая ставка вырастет?
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Трое насиловали, один наблюдал: в столице задержаны приезжие, подозреваемые в надругательстве над прохожей

Трое насиловали, один наблюдал: в столице задержаны приезжие, подозреваемые в надругательстве над прохожей

8 056
18 комментариев

Четверо граждан Узбекистана задержаны по подозрению в изнасиловании соотечественницы на востоке Москвы. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета.

По версии следствия, ночью 20 октября четверо мужчин напали на соотечественницу на территории парка вблизи улицы Краснобогатырской. В то время как трое обвиняемых насиловали женщину, четвертый наблюдал за обстановкой, обеспечивая безопасность насильников.

Всем четверым предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.

Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного п. «а» части 2 статьи 131 УК РФ  «Изнасилование, совершенное группой лиц».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Изнасилование Москва
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED7
Гнев
ANGRY39
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
Панкихой
3 часа
Ценнейшие специалисты в этом деле.
267184773
3 часа
Странные в Узбекистане обычаи, вчетвером, насиловать. Уже не первый раз. Может как-то ограничить въезд зверьков!?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
Новости компаний
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
Новости компаний
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
ТОП 5
Новости компаний
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
Апарт-отель Industrial Avenir готовят к полномасштабному строительству
21 октября, 15:10
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00
Не только ПВЗ и булочные: как развивается коммерческая недвижимость в новостройках
19 октября, 18:00
В «Образцовых кварталах» прошёл Семейный день
18 октября, 18:00
Проекты от Setl Group стали самыми востребованными в Петербурге
18 октября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
18 октября, 16:50
Полностью завершено благоустройство квартала «Юттери» в Колпино
18 октября, 16:25
Сотрудники петербургского застройщика помогают диким животным перезимовать
18 октября, 14:50
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40