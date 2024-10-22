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Афиша Plus Эрмитаж открывает выставку, посвящённую 300-летию Санкт-Петербургского монетного двора

Эрмитаж открывает выставку, посвящённую 300-летию Санкт-Петербургского монетного двора

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В Манеже Малого Эрмитажа вы сможете проследить историю становления одного из старейших городских предприятий от времён Петра I до наших дней, среди экспонатов — нумизматические редкости, многие из которых нигде не опубликованы и тем более их раньше не показывали публике.

На большой выставке, посвящённой Петербургскому монетному двору, Эрмитаж вместе с Гознаком представит около полутора тысяч памятников. Экспозицию поделят на разделы: вы сможете узнать о становлении российской монетной системы при Петре I, об обновлении монетного производства на примере редких, пробных и тиражных монет и медалей XVIII — начала XX века, о работе Монетного двора в годы революции и Великой Отечественной войны.

Пётр мечтал об образцовом монетном дворе, который соответствовал бы статусу столицы империи, и в 1719 году появился указ о переводе всех монетных дворов в Петербург. На тот момент в России выпускали монеты из меди, золота и серебра, а после того, как Пётр принял титул императора, в 1722 году, дизайн серебряных рублей изменился. На лицевой стороне теперь чеканили портрет императора с буквами «СПБ», на обороте — монограмму из андреевского креста, литеры «П» и цифры «I». С экземпляра первого рубля, отчеканенного на Санкт-Петербургском монетном дворе, и начинается рассказ о предприятии.

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Среди ключевых экспонатов есть медали работы скульптора и художника Фёдора Толстого, в том числе двадцать медальонов, посвящённых Отечественной войне 1812 года. Благодаря художнику-медальеру конца XIX — первой трети XX века Антону Васютинскому Монетный двор сохранил традиции медального искусства после революции.

Особое место на экспозиции уделят периоду блокады: хотя основное производство Монетного двора эвакуировали из осаждённого города в Краснокамск Молотовской (Пермской) области, в 1943 году на оставшемся в Ленинграде оборудовании выпустили медали «За оборону Ленинграда». Будут на выставке и другие медали, а также мельхиоровый рубль, посвящённый 600-летию Куликовской битвы, выпущенный в 1980 году.

Организаторы отмечают, что на выставке будут также станки, инструменты и заготовки, с помощью которых можно понять технику и технологию производства монет и медалей.

Выставка «Со знаком „С.П.Б.“: 300 лет Санкт-Петербургскому монетному двору» пройдёт в Манеже Малого Эрмитажа с 23 октября 2024-го по 11 февраля 2025 года. 0+

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Нумизматика Монетный двор
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