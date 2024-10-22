В Ленинградском зоопарке показали, как хищница обездвижила свою жертву

В лапах хищника из Петербурга оказалась жертва, но не живая, а из пластика. Видео со зверем из семейства кошачьих показали во вторник, 22 октября, в telegram-канале Ленинградского зоопарка.



На еще зеленой лужайке пума по имени Синди поймала прямо в лапы пластиковый конус, который наверняка пострадал и от зубов, и от когтей хищницы. Хотя, возможно, это исключительно проявление любви — своего рода объятия.



Внимание с конуса позже переместилось на оператора. Неспешной походкой хищница приблизилась к камере, показав розовый носик и зеленые глаза зрителям.



Как пишут в пресс-службе зоопарка, в дикой природе пума отличается особой скрытностью и хладнокровной точностью во время охоты. Хищник может одним прыжком схватить добычу, обездвижив ее.



Ранее в Ленинградском зоопарке показали, чем кормят харз. Зверькам подготовили мясо в стаканчиках, украсив лакомство еловыми шишками и желтыми кленовыми листьями.