Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +10

2 м/c,

ю-з.

 761мм 79%
Подробнее
1 Пробки
USD 96,59
EUR 104,87
Мамы и чайлдфри
Конфликт на Тимуровской
Премьера по Булгакову в МДТ
Распил или помощь бизнесу?
Промышленный Петербург
Дуглас Сантос - русский
Сколько лет копить на квартиру
Нет картошки, пусть едят батат
Подготовка к концу света
Рейтинги "Фонтанки"
Общество В Ленинградском зоопарке показали, как хищница обездвижила свою жертву

В Ленинградском зоопарке показали, как хищница обездвижила свою жертву

2 958
3 комментария

В лапах хищника из Петербурга оказалась жертва, но не живая, а из пластика. Видео со зверем из семейства кошачьих показали во вторник, 22 октября, в telegram-канале Ленинградского зоопарка.

На еще зеленой лужайке пума по имени Синди поймала прямо в лапы пластиковый конус, который наверняка пострадал и от зубов, и от когтей хищницы. Хотя, возможно, это исключительно проявление любви — своего рода объятия.

Внимание с конуса позже переместилось на оператора. Неспешной походкой хищница приблизилась к камере, показав розовый носик и зеленые глаза зрителям.

Как пишут в пресс-службе зоопарка, в дикой природе пума отличается особой скрытностью и хладнокровной точностью во время охоты. Хищник может одним прыжком схватить добычу, обездвижив ее.

Ранее в Ленинградском зоопарке показали, чем кормят харз. Зверькам подготовили мясо в стаканчиках, украсив лакомство еловыми шишками и желтыми кленовыми листьями.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Ленинградский зоопарк
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
houspi
48 минут
Гораздо интереснее было бы посмотреть на бегающий конус.
275640356
14 минут
Оператору тоже досталось проявлений любви пумы?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«ПСК Эксперт» Любимый архитектор Петра I
22 октября, 12:25
Новости компаний
Быть айтишником хочу: в России пройдет День профориентации в ИТ для школьников
21 октября, 18:01
Новости компаний
БСПБ проведет онлайн-конференцию для участников ВЭД, посвященную международной сертификации экспортеров
21 октября, 17:20
ТОП 5
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия вклада «Выгодный старт» и повышает ставку
22 октября, 18:10
Только в октябре: первый этаж дешевле на 300 000 рублей
22 октября, 18:00
Старт продаж второй очереди ЖК «Бионика Заповедная»
22 октября, 17:57
Существенно снижены цены на машино-места в 1-й очереди «Нового Лесснера»
22 октября, 15:30
Коммерческие помещения в квартале «Дубровский» уже в продаже
22 октября, 13:15
«ПСК Эксперт» Любимый архитектор Петра I
22 октября, 12:25
Быть айтишником хочу: в России пройдет День профориентации в ИТ для школьников
21 октября, 18:01
БСПБ проведет онлайн-конференцию для участников ВЭД, посвященную международной сертификации экспортеров
21 октября, 17:20
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
Апарт-отель Industrial Avenir готовят к полномасштабному строительству
21 октября, 15:10
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00