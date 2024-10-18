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Общество Угощение со щепоткой золотой осени. В Ленинградском зоопарке показали, чем кормят харз

Угощение со щепоткой золотой осени. В Ленинградском зоопарке показали, чем кормят харз

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Улицы Петербурга застилают листья: от ярко-алых до рыжеватых. Золотую осень решили устроить и для пары харз в Ленинградском зоопарке. Зверькам подготовили сезонные лакомства, о которых рассказали в пятницу, 18 октября, в telegram-канале зоопарка.

Сегодня паре харз по имени Катрина и Сильвер подготовили угощения, но не обычные, а со щепоткой осени. Киперы Ленинградского зоопарка предложили любопытным зверькам мясо, которое положили в стаканчики, украсив лакомство еловыми шишками и желтыми кленовыми листьями, сочетающимися с шерсткой пушистиков.

Судя по видео, зверькам понравилась такая подача угощений. Катрина и Сильвер даже пытались добраться лапками до заветных лакомств, а они и вкусные, и питательные. Как объясняют в зоопарке, основу рациона харз составляют мелкие млекопитающие и птицы — на то они и хищники. Мастера охоты умело лазят по деревьям и благодаря своей ловкости и скорости могут неожиданно нападать на жертву.

Несмотря на это, хищники любят не только мясо, но и лакомства в видео ягод и орехов. Харзы из Ленинградского зоопарка любят, когда их балуют изюмом.

Ранее в Ленинградском зоопарке рассказали, как его обитатели готовятся к зиме. Пока одни утепляют жилище, другие уже плавают в бассейне с подогревом.

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Ленинградский зоопарк Харза
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