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Общество Заморозить сперму, но не права. КС просят защитить детей, зачатых через ЭКО после смерти отцов

Заморозить сперму, но не права. КС просят защитить детей, зачатых через ЭКО после смерти отцов

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2 комментария

Петербурженка дошла до Конституционного суда в попытке отстоять права своих детей, зачатых после смерти мужа благодаря заморозке биоматериала. Власти согласны: в борьбе за традиционные ценности и нетрадиционные методы хороши, а про Павла Дурова вспоминать не стоит.

Вопрос о правах детей, рождённых при помощи ЭКО, перед КС 22 октября поставила Мария Щаникова. Она мать двух близнецов, которые не только появились на свет, но и были зачаты после смерти супруга. Последнее и стало камнем преткновения, не позволившим получить страховую пенсию по случаю потери кормильца.

Дети — смысл жизни

Мария и Антон поженились в 2013 году. Ей было 30 лет, он на четыре года старше. Искать друг друга пришлось долго, для обоих брак был первым.

— Есть такие слова: «Я в тебе нашла всё, что нужно мне, и чуть-чуть ещё». Могу сказать, что любовь нам была дана от Бога, — вспоминает она в суде.

Через год пара переехала в Петербург, обустроилась и задумалась о детях. Их Мария называет смыслом жизни. Имена были придуманы, но забеременеть естественным путём не получалось. Обратиться к вспомогательным репродуктивным технологиям подсказала гинеколог. В феврале 2016 года Антон сдал сперму на криоконсервацию. Тогда способ не казался единственным — супруги не теряли надежду обойтись без него. В ноябре того же года Антон умер.

По словам Марии, после трагедии возможность родить от любимого человека помогала не опускать руки. Решение поддержали и его, и её родители. Через два месяца после смерти мужа Мария написала заявление о выдаче замороженных клеток, права на которые по договору с клиникой переходили ей. В том же году после подготовки прошла через ЭКО и в сентябре 2018-го родила двух мальчиков.

Отец, но не кормилец?

Когда детям шёл второй год, мать обратилась в Пенсионный фонд за назначением близнецам пенсии по потере кормильца. На руках уже было решение суда, установившее отцовство.

Ей ответили отказом, оспорить который в судах не удалось. Позицию аргументировали тем, что близнецы фактически не находились на иждивении отца, поскольку процедура оплодотворения прошла после его смерти.

Адвокат Владимир Цвиль, представлявший интересы Щаниковой в КС, напомнил о практике, когда пенсию получают дети, родившиеся в течение 300 дней после смерти отца. Между тем они, хотя и были зачаты при жизни отца, фактически также не находились на его иждивении. При таком раскладе в том, как суды толкуют Закон «О страховых пенсиях», видят ущемляющее права неравенство.

Адвокат уверен, что закон не должен игнорировать достижения медицины, особенно когда они помогают реализовать естественное желание продолжить род.

— Законодательство, допуская посмертную репродукцию, в то же время усекает права рождённых таким образом детей, — заявил Цвиль. По его словам, решение воспользоваться ВРТ (вспомогательными репродуктивными технологиями) — это родительское волеизъявление, и отстранение детей от пенсии умаляет и его, и значимость связи между ребёнком и умершим отцом.

Важнейший приоритет

— Классификация по критериям рождения и зачатия естественным способом до смерти отца или после путём ВРТ, с нашей точки зрения, недопустима, — с ходу поддержал заявительницу полпред Госдумы в КС Юрий Петров. — Дети — важнейший приоритет российской политики.

Неконституционности в спорных положениях Закона «О страховых пенсиях», по его мнению, нет. Петров указал, что в спорной 10-й статье прописано: «Иждивение несовершеннолетних детей умершего кормильца предполагается и не требует доказательств». Эта презумпция действует и в отношении детей, зачатых после смерти отца, считает он. Если суды, опираясь на эти нормы, решают иначе, то это говорит о неверном толковании, а не о конституционном несоответствии.

Представитель Госдумы добавил, что решать подобные вопросы необходимо с оглядкой на демографическую ситуацию. Рождаемость «критически падает», любые помехи для её роста «неправильны».

Полпред Совета Федерации в КС Андрей Клишас начал с отсылки к посланию президента и фундаментальному нравственному выбору российского общества — поддержке семей с детьми. От отметил, что законодательство не ставит реализацию прав детей в зависимость от момента зачатия. Требования заявительницы в части выплаты страховой пенсии должны быть удовлетворены. Согласно позиции СФ, спорная норма соответствует конституции.

По мнению Клишаса, принципиальный момент — это официально зафиксированное волеизъявление отца о рождении детей. Методы зачатия отдельного значения здесь не имеют.

Полномочный представитель президента в КС Александр Коновалов согласился, что Закон «О страховых пенсиях» не противоречит конституции, но регулирование, вероятно, нуждается в корректировке, чтобы защитить интересы детей, родившихся в результате применения современных технологий. При этом вносить дополнение следует в максимально короткий срок. Это согласуется с ориентиром государственной стратегии — поддержкой института семьи.

— ЭКО — это, безусловно, не блажь. Вряд ли можно предполагать, что женщина будет заниматься этим для получения дохода, как бывает в случаях с суррогатным материнством. Это ситуации изначально тяжёлые, деликатные. Разумеется, государство должно относиться к ним с уважением. Дети точно ни в чём не виноваты.

Позицию большинства заявителей о том, что закону требуется если не дополнение, то конституционно-правовое толкование, поддержал и представитель Генеральной прокуратуры РФ Вячеслав Росинский.

Новый закон для новой реальности

Диссонанс внёс Михаил Барщевский. Полномочный представитель правительства в КС заявил, что его человеческие симпатии на стороне заявительницы, но соглашаться с её позицией «нельзя ни в коем случае». В качестве примера он привёл Павла Дурова и 100 детей, жизнь которым якобы дала его замороженная сперма.

— Биологический материал есть. Волеизъявление есть. Получается, что любая женщина, которая воспользуется материалом, исходя из позиции заявителя, может идти за пенсией в случае потери кормильца, — дал волю фантазии он и заглянул в будущее, где уравнивать в правах придётся, уже в корне меняя законодательство о наследстве.

Барщевский уверен, что всё это звенья одной цепи. Он выступает за новое регулирование — например, не пенсии, а пособия для детей, зачатых после смерти отцов.

— Да, право всегда отстаёт от жизни. Эту проблему надо решать. Но не признавая уже имеющиеся нормы неправильными. <…> Как можно потерять кормильца — вы только вслушайтесь! — когда его не было?.. Я двумя руками за новое правовое регулирование.

Адвокат заявительницы парировал: сравнение с Дуровым некорректно. Основатель «ВКонтакте» и Telegram — не отец, а донор.

— Мы здесь рассматриваем вопрос, который затрагивает основы конституционного строя и понятия социального государства. Никакие аналогии ни с наследственным, ни с гражданским правом сегодня неуместны, — настаивает полпред Совфеда. — Требования заявительницы в части выплаты пенсии подлежат удовлетворению исходя из содержания и духа Конституции.

Дальнейшее обсуждение и принятие решения, согласно регламенту Конституционного суда, будет проходить в закрытом режиме и позже оглашено публично.

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Комментарии
2
Андрей_спб
41 минута
Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 29.05.2024) "О страховых пенсиях" Статья 10. Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца 1. Право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, СОСТОЯВШИЕ на его иждивении.
lyolik
31 минута
Депутатам некогда - квадроберы наступают!
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