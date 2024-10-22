Заморозить сперму, но не права. КС просят защитить детей, зачатых через ЭКО после смерти отцов

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Петербурженка дошла до Конституционного суда в попытке отстоять права своих детей, зачатых после смерти мужа благодаря заморозке биоматериала. Власти согласны: в борьбе за традиционные ценности и нетрадиционные методы хороши, а про Павла Дурова вспоминать не стоит.

Вопрос о правах детей, рождённых при помощи ЭКО, перед КС 22 октября поставила Мария Щаникова. Она мать двух близнецов, которые не только появились на свет, но и были зачаты после смерти супруга. Последнее и стало камнем преткновения, не позволившим получить страховую пенсию по случаю потери кормильца.

Дети — смысл жизни

Мария и Антон поженились в 2013 году. Ей было 30 лет, он на четыре года старше. Искать друг друга пришлось долго, для обоих брак был первым.

— Есть такие слова: «Я в тебе нашла всё, что нужно мне, и чуть-чуть ещё». Могу сказать, что любовь нам была дана от Бога, — вспоминает она в суде.

Через год пара переехала в Петербург, обустроилась и задумалась о детях. Их Мария называет смыслом жизни. Имена были придуманы, но забеременеть естественным путём не получалось. Обратиться к вспомогательным репродуктивным технологиям подсказала гинеколог. В феврале 2016 года Антон сдал сперму на криоконсервацию. Тогда способ не казался единственным — супруги не теряли надежду обойтись без него. В ноябре того же года Антон умер.

По словам Марии, после трагедии возможность родить от любимого человека помогала не опускать руки. Решение поддержали и его, и её родители. Через два месяца после смерти мужа Мария написала заявление о выдаче замороженных клеток, права на которые по договору с клиникой переходили ей. В том же году после подготовки прошла через ЭКО и в сентябре 2018-го родила двух мальчиков.

Отец, но не кормилец?

Когда детям шёл второй год, мать обратилась в Пенсионный фонд за назначением близнецам пенсии по потере кормильца. На руках уже было решение суда, установившее отцовство.

Ей ответили отказом, оспорить который в судах не удалось. Позицию аргументировали тем, что близнецы фактически не находились на иждивении отца, поскольку процедура оплодотворения прошла после его смерти.

Адвокат Владимир Цвиль, представлявший интересы Щаниковой в КС, напомнил о практике, когда пенсию получают дети, родившиеся в течение 300 дней после смерти отца. Между тем они, хотя и были зачаты при жизни отца, фактически также не находились на его иждивении. При таком раскладе в том, как суды толкуют Закон «О страховых пенсиях», видят ущемляющее права неравенство.

Адвокат уверен, что закон не должен игнорировать достижения медицины, особенно когда они помогают реализовать естественное желание продолжить род.

— Законодательство, допуская посмертную репродукцию, в то же время усекает права рождённых таким образом детей, — заявил Цвиль. По его словам, решение воспользоваться ВРТ (вспомогательными репродуктивными технологиями) — это родительское волеизъявление, и отстранение детей от пенсии умаляет и его, и значимость связи между ребёнком и умершим отцом.

Важнейший приоритет

— Классификация по критериям рождения и зачатия естественным способом до смерти отца или после путём ВРТ, с нашей точки зрения, недопустима, — с ходу поддержал заявительницу полпред Госдумы в КС Юрий Петров. — Дети — важнейший приоритет российской политики.

Неконституционности в спорных положениях Закона «О страховых пенсиях», по его мнению, нет. Петров указал, что в спорной 10-й статье прописано: «Иждивение несовершеннолетних детей умершего кормильца предполагается и не требует доказательств». Эта презумпция действует и в отношении детей, зачатых после смерти отца, считает он. Если суды, опираясь на эти нормы, решают иначе, то это говорит о неверном толковании, а не о конституционном несоответствии.

Представитель Госдумы добавил, что решать подобные вопросы необходимо с оглядкой на демографическую ситуацию. Рождаемость «критически падает», любые помехи для её роста «неправильны».

Полпред Совета Федерации в КС Андрей Клишас начал с отсылки к посланию президента и фундаментальному нравственному выбору российского общества — поддержке семей с детьми. От отметил, что законодательство не ставит реализацию прав детей в зависимость от момента зачатия. Требования заявительницы в части выплаты страховой пенсии должны быть удовлетворены. Согласно позиции СФ, спорная норма соответствует конституции.

По мнению Клишаса, принципиальный момент — это официально зафиксированное волеизъявление отца о рождении детей. Методы зачатия отдельного значения здесь не имеют.

Полномочный представитель президента в КС Александр Коновалов согласился, что Закон «О страховых пенсиях» не противоречит конституции, но регулирование, вероятно, нуждается в корректировке, чтобы защитить интересы детей, родившихся в результате применения современных технологий. При этом вносить дополнение следует в максимально короткий срок. Это согласуется с ориентиром государственной стратегии — поддержкой института семьи.

— ЭКО — это, безусловно, не блажь. Вряд ли можно предполагать, что женщина будет заниматься этим для получения дохода, как бывает в случаях с суррогатным материнством. Это ситуации изначально тяжёлые, деликатные. Разумеется, государство должно относиться к ним с уважением. Дети точно ни в чём не виноваты.

Позицию большинства заявителей о том, что закону требуется если не дополнение, то конституционно-правовое толкование, поддержал и представитель Генеральной прокуратуры РФ Вячеслав Росинский.

Новый закон для новой реальности

Диссонанс внёс Михаил Барщевский. Полномочный представитель правительства в КС заявил, что его человеческие симпатии на стороне заявительницы, но соглашаться с её позицией «нельзя ни в коем случае». В качестве примера он привёл Павла Дурова и 100 детей, жизнь которым якобы дала его замороженная сперма.

— Биологический материал есть. Волеизъявление есть. Получается, что любая женщина, которая воспользуется материалом, исходя из позиции заявителя, может идти за пенсией в случае потери кормильца, — дал волю фантазии он и заглянул в будущее, где уравнивать в правах придётся, уже в корне меняя законодательство о наследстве.

Барщевский уверен, что всё это звенья одной цепи. Он выступает за новое регулирование — например, не пенсии, а пособия для детей, зачатых после смерти отцов.

— Да, право всегда отстаёт от жизни. Эту проблему надо решать. Но не признавая уже имеющиеся нормы неправильными. <…> Как можно потерять кормильца — вы только вслушайтесь! — когда его не было?.. Я двумя руками за новое правовое регулирование.

Адвокат заявительницы парировал: сравнение с Дуровым некорректно. Основатель «ВКонтакте» и Telegram — не отец, а донор.

— Мы здесь рассматриваем вопрос, который затрагивает основы конституционного строя и понятия социального государства. Никакие аналогии ни с наследственным, ни с гражданским правом сегодня неуместны, — настаивает полпред Совфеда. — Требования заявительницы в части выплаты пенсии подлежат удовлетворению исходя из содержания и духа Конституции.