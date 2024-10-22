Финские школьники, случайно пересекшие границу с Россией, получили предупреждение

Финские девятиклассники, пересекшие границу с Россией и вернувшиеся обратно, получили предупреждение. Сотрудники пограничной службы установили, что инцидент произошел случайно. Об этом 22 октября сообщает Yle.

«Вместе с прокурором мы пришли к выводу, что это был случай детской неосторожности, а не умысла», — сказал лейтенант Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Матти Рантанен.

Правоохранители объяснили школьникам, что при ином стечении обстоятельств подростки могли получить более серьезное наказание. За пересечение границы гражданам грозит штраф, а иногда и лишение свободы.

Случай со школьниками из города Савонлинна произошел в сентябре текущего года. Ребята отправились на экскурсию в Кангаскоски. Однако часть из них в какой-то момент поменяла свой маршрут и отправилась в сторону российско-финской границы. В ее пересечении подозревали пять человек.