Финские школьники вместо экскурсии незаконно сходили в Россию и вернулись

Группа финских школьников из города Савонлинна должна была отправиться на экскурсию в Кангаскоски. Десятерых из них интересовало другое.

Как пишет издание IltaSanomat, инцидент произошел недалеко от восточной границы Финляндии с Россией. Во время экскурсии группа из 10 школьников откололась от остальных и устремилась в сторону соседнего государства через лес.

Позднее выяснилось, что ими были девятиклассники. Школьники пешком перешли российско-финскую границу и вернулись обратно. В незаконном пересечении подозревают лишь пятерых. Заметили нарушителей финские сотрудники пограничной службы.

Что делать со школьниками в Финляндии пока не решили. Максимальный срок за подобные преступления — 15 лет. Однако наказание за него возможно, только если нарушитель старше 15. В школе, возившей детей на экскурсию, заявили, что находятся в контакте с родителями, а от дальнейших комментариев отказались.

