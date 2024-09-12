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Происшествия Финские школьники вместо экскурсии незаконно сходили в Россию и вернулись

Финские школьники вместо экскурсии незаконно сходили в Россию и вернулись

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9 комментариев

Группа финских школьников из города Савонлинна должна была отправиться на экскурсию в Кангаскоски. Десятерых из них интересовало другое.

Как пишет издание IltaSanomat, инцидент произошел недалеко от восточной границы Финляндии с Россией. Во время экскурсии группа из 10 школьников откололась от остальных и устремилась в сторону соседнего государства через лес.

Позднее выяснилось, что ими были девятиклассники. Школьники пешком перешли российско-финскую границу и вернулись обратно. В незаконном пересечении подозревают лишь пятерых. Заметили нарушителей финские сотрудники пограничной службы.

Что делать со школьниками в Финляндии пока не решили. Максимальный срок за подобные преступления — 15 лет. Однако наказание за него возможно, только если нарушитель старше 15. В школе, возившей детей на экскурсию, заявили, что находятся в контакте с родителями, а от дальнейших комментариев отказались.

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Комментарии
9
Slava_Rossii2
12 сентября 2024, 19:18
Надо так: "Финские школьники пытались сбежать в свободную Россию с традиционными ценностями.
FedorGr
12 сентября 2024, 18:52
В этих местах, граница подходит близко шоссе номер 6 и населённым пунктам. Часть с.х. ферм брошены. Кроме забора, обозначения границы нет. Сплошного наблюдения финских пограничников тоже нет. С русской стороны двойная колючка, КСП, передвижные патрули. У финнов есть скрытые датчики движения и столбы. К этим местам пересечения границы, буквально натоптаны тропинки для любопытных делать селфи. У меня там дачка была первая, 2 км от границы. Сам любопытство проявлял, пока от финских пограничников, не получил втык.
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