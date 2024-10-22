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Общество В Волгограде приговорили блогера, который потребовал прикрыть «срам» Родине-матери

В Волгограде приговорили блогера, который потребовал прикрыть «срам» Родине-матери

1 009
1 комментарий

Волгоградский областной суд рассмотрел уголовное дело блогера из Башкирии, который в начале года потребовал у президента прикрыть «срамные места» на статуе Родины-матери. Слова активиста сочли осквернением символа воинской славы.

Обвинение блогеру Марселю (Расулу) Ахияретдинову было предъявлено по части 4 статьи 354.1 УК РФ (публичное осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества в интернете), пишет 22 октября V1.RU. Прокурор просил отправить его на 2 года в колонию-поселение и отлучить от интернета на 4 года. Защита просила дать наказание, не связанное с лишением свободы.

В итоге Ахияретдинова признали виновным и приговорили к году принудительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства и запретили публиковать что-то в интернете в течение двух лет. Сам блогер вину признал и раскаялся. Приговор он прокомментировал, заявив, что такова воля всевышнего. Будет ли обжаловать наказание, мужчина пока не решил.

Скандальное заявление башкирский блогер сделал в феврале этого года. Находясь у Мамаева кургана, он записал видео, где потребовал от Владимира Путина переделать главную скульптуру мемориального комплекса, заявив, что выступает от лица жителей Волгограда и России. Блогер заявил, что одежда Родины-матери слишком откровенна и статуе нужно прикрыть «срамные места», даже сравнил ее образ с голой вечеринкой Анастасии Ивлеевой.

Видео вызвало бурю возмущения среди волгоградцев. Горожане потребовали тщательно проверить и привлечь мужчину к ответственности за публичное оскорбление символа, а в соцсетях на него посыпались оскорбления и угрозы. После этого блогер удалил соцсети и извинился за свои слова. В мае председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить в отношении Ахияретдинова уголовное дело. Чем еще известен башкирский активист, рассказал портал UFA1.RU.

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Волгоград Башкирия Родина-мать Суд Блогер
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Комментарии
1
Кот Ученый
15 минут
Говорящая фамилия у пассажира
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