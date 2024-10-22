«Рыцарь печального образа» получил 7,5 года тюрьмы за два налета в Петербурге — на аптеку и табачку

Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Торопова, признанного виновным в двух эпизодах разбоя. Свой след он оставил в аптеке и табачной лавке в центре города, один из его визитов попал на видео. Подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 22 октября.
Первый преступный инцидент произошел вечером 22 декабря 2023 года в здании на Суворовском проспекте, 12. Злодей с ножом потребовал у фармацевта отдать ему все имеющиеся в аптеке деньги. Спрятаться в подсобке у женщины не получилось: нападавший выбил стеклянную дверь, и раненная осколками сотрудница отдала ему 11,6 тысячи рублей, после чего тот спешно скрылся.
Спустя несколько дней, 26 декабря, мужчина с аналогичным требованием явился в табачную лавку на Загородном проспекте. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как он уверенно идет к кассе. Продавщица предпринимает попытки защитить выручку, но получает кулаком в лицо. Затем преступник самостоятельно выгребает из кассы 15 тысяч рублей и прихватывает телефон продавщицы. Причиненный материальный ущерб составил 32 300 рублей. На этот раз посетителя задержали почти сразу — спустя час.
До этих двух инцидентов мужчина в поле зрения полиции не попадал. В своих соцсетях он пишет о себе как о рыцаре печального образа в поисках Дульсинеи.
Уголовное дело было возбуждено по двум эпизодам по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере»). Торопов вину признал. В результате суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 года в исправительной колонии строгого режима.
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