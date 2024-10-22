«Рыцарь печального образа» получил 7,5 года тюрьмы за два налета в Петербурге — на аптеку и табачку

Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Торопова, признанного виновным в двух эпизодах разбоя. Свой след он оставил в аптеке и табачной лавке в центре города, один из его визитов попал на видео . Подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 22 октября.

Первый преступный инцидент произошел вечером 22 декабря 2023 года в здании на Суворовском проспекте, 12. Злодей с ножом потребовал у фармацевта отдать ему все имеющиеся в аптеке деньги. Спрятаться в подсобке у женщины не получилось: нападавший выбил стеклянную дверь, и раненная осколками сотрудница отдала ему 11,6 тысячи рублей, после чего тот спешно скрылся.

Спустя несколько дней, 26 декабря, мужчина с аналогичным требованием явился в табачную лавку на Загородном проспекте. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как он уверенно идет к кассе. Продавщица предпринимает попытки защитить выручку, но получает кулаком в лицо. Затем преступник самостоятельно выгребает из кассы 15 тысяч рублей и прихватывает телефон продавщицы. Причиненный материальный ущерб составил 32 300 рублей. На этот раз посетителя задержали почти сразу — спустя час.