Рыцаря печального образа задержали после ограбления табачного магазина в Петербурге. Ему предъявили еще и за аптеку

За час сотрудники полиции нашли и задержали подозреваемого в нападении на табачный магазин в центре Петербурга средь бела дня. И раскрыли два преступления.



Злой посетитель пришел в заведение на Загородном проспекте накануне около трех дня, стало известно «Фонтанке» 27 декабря . Он применил силу к 38-летней продавщице, отнял у нее телефон и выгреб из кассы выручку. Ущерб, по предварительной информации, составил около 33 тысяч рублей.



Было возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

