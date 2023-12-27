Рыцаря печального образа задержали после ограбления табачного магазина в Петербурге. Ему предъявили еще и за аптеку

За час сотрудники полиции нашли и задержали подозреваемого в нападении на табачный магазин в центре Петербурга средь бела дня. И раскрыли два преступления.
Злой посетитель пришел в заведение на Загородном проспекте накануне около трех дня, стало известно «Фонтанке»
Было возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».
Подозреваемого, 49-летнего местного жителя, задержали сразу после четырех дня в Басковом переулке. Предположительно, налет на аптеку на Суворовском проспекте
Ранее в поле зрения полиции он не попадал. Мужчина в своих соцсетях пишет о себе как о рыцаре печального образа в поисках Дульсинеи.