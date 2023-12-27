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    Рыцаря печального образа задержали после ограбления табачного магазина в Петербурге. Ему предъявили еще и за аптеку

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    За час сотрудники полиции нашли и задержали подозреваемого в нападении на табачный магазин в центре Петербурга средь бела дня. И раскрыли два преступления.

    Злой посетитель пришел в заведение на Загородном проспекте накануне около трех дня, стало известно «Фонтанке» 27 декабря. Он применил силу к 38-летней продавщице, отнял у нее телефон и выгреб из кассы выручку. Ущерб, по предварительной информации, составил около 33 тысяч рублей.

    Было возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

    Подозреваемого, 49-летнего местного жителя, задержали сразу после четырех дня в Басковом переулке. Предположительно, налет на аптеку на Суворовском проспекте 22 декабря — также его рук дело.

    Ранее в поле зрения полиции он не попадал. Мужчина в своих соцсетях пишет о себе как о рыцаре печального образа в поисках Дульсинеи.

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    ОграблениеАптекаТабачный магазин
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