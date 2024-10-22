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Происшествия Норка укусила ребенка на севере Петербурга

Норка укусила ребенка на севере Петербурга

2 998
6 комментариев

Знакомство с ручной норкой завершилось для семилетней девочки из Петербурга обращением в больницу. Зверек укусил ребенка за руку. Как стало известно «Фонтанке», мама с дочкой обратились за медицинской помощью в ночь на 22 октября.

По предварительным данным, все произошло около семи вечера во дворе дома 12 по улице Николая Рубцова в Выборгском районе Петербурга. На площадку другой ребенок вывел погулять свою домашнюю норку. Девочке очень захотелось погладить животное, но норка ответила на ласку укусом.

Врачи диагностировали у пострадавшей укушенную ссадину на кисти правой руки. После обработки раны пациентку отпустили домой.

Стать жертвой чужих зубов можно даже в магазине. Накануне на Петроградской стороне петербурженку в алкомаркете укусила неизвестная.

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Комментарии
6
Андрей_спб
2 часа
Почему родители не учат не трогать чужих кошек, собак и прочих животных?
Антишерсть
1 час
А зачем дома держать норку, а тем более, еще и выгуливать ее на улице?
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