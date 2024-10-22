РИА: вдова Юрия Шатунова подала заявки на регистрацию товарного знака «Ласковый май»

Заявки на регистрацию товарного знака «Ласковый май» подала в Роспатент вдова певца Юрия Шатунова, сообщает 22 октября РИА Новости.

Согласно официальным документам, Светлана Шатунова хочет зарегистрировать «Ласковый май» сразу по двум классам международной классификации товаров и услуг. В один из классов МКТУ, по которому подана заявка, входит парфюмерия, косметические и гигиенические средства. По второму классу регистрация товарного знака Шатунова возможна по товарам химический направленности, например лаки, краски и сплавы. Также в этот класс МКТУ входят станки, двигатели и моторы.

В середине августа стало известно, что семья Юрия Шатунова получила исключительные права на 23 песни артиста. Среди них хиты певца — «Розовый вечер», «Седая ночь» и другие.

На прошлой неделе певец Shaman подал заявку в федеральную службу на регистрацию товарного знака «Я русский». При этом пресс-секретарь артиста Антон Коробков-Землянский сообщил, что сейчас Shaman не собирается заниматься бизнесом. По словам официального представителя, на данный момент певец погружен в творчество.