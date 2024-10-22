В Петербурге очень тепло, но всё портит циклон

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Петербург сегодня будет находиться в передней части очередного циклона.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 октября в городе облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами в прибрежных районах порывы до сильного. Температура воздуха, ночью сохранявшаяся на уровне 8-10 градусов, днем составит 11-13.

Сегодня синоптическую ситуацию в регионе формирует передняя часть очередного, приближающегося с запада, циклонического вихря. Это он — причина облачной и ветреной погоды, в Ленобласти при этом возможны и небольшие дожди. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».

Завтра, по данным СЗ УГМС, в Петербурге возможен дождь, температура — 9-11 градусов. Обычно в конце октября в городе уже холоднее. Подробный прогноз погоды на неделю читайте на «Фонтанке».