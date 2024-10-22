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Финансы «В связи со сложившейся ситуацией». «Сбер» повышает ставки по ипотеке до 27,5 процента

«В связи со сложившейся ситуацией». «Сбер» повышает ставки по ипотеке до 27,5 процента

1 855
15 комментариев

«Сбер» изменит условия кредитования по ипотечным программам. Ставки для покупки жилья в новостройках составит 24,9 процента, для вторичного рынка — 24,6 процента.

Базовые ставки без скидок вырастут до 27,2 и 27,5 процента. На прежних условиях кредиты будут выдаваться до 1 ноября этого года.

По ранее одобренным заявкам кредиты будут выдаваться только до 1 ноября 2024 года.

В банке объяснили, что вынуждены поднять ставки в связи «со сложившейся ситуацией».

В сентябре совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 18 до 19% годовых. В традиционном релизе по итогам решения регулятор признал, что прогноз по инфляции на конец 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%.

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Комментарии
15
Znatok78
50 минут
Зато Европа зимой замёрзнет в своих домах с ипотекой не больше 3 процентов в год...
Игорь Протасов
33 минуты
Ну вот и обогнали Штаты с их жалкими 4 процентами по ипотеке :-)
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