«В связи со сложившейся ситуацией». «Сбер» повышает ставки по ипотеке до 27,5 процента

«Сбер» изменит условия кредитования по ипотечным программам. Ставки для покупки жилья в новостройках составит 24,9 процента, для вторичного рынка — 24,6 процента.
Базовые ставки без скидок вырастут до 27,2 и 27,5 процента. На прежних условиях кредиты будут выдаваться до 1 ноября этого года.
По ранее одобренным заявкам кредиты будут выдаваться только до 1 ноября 2024 года.
В банке объяснили, что вынуждены поднять ставки в связи «со сложившейся ситуацией».
В сентябре совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 18 до 19% годовых. В традиционном релизе по итогам решения регулятор признал, что прогноз по инфляции на конец 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%.
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