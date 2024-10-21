«Газпрому» «простят» 600 млрд рублей в год налогов на добычу газа

«Газпрому» простят до 600 млрд рублей в год в части налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ. Комитет Госдумы по налогам и сборам одобрил отказ от дополнительного слагаемого в формуле расчета отчисления в казну в сумме 50 млрд рублей ежемесячно начиная с 2025 года. Это следует из карточки законопроекта на сайте Государственной думы.

Правительство РФ внесло поправку ко второму чтению законопроекта, который формирует параметры федерального бюджета на 2025 год и последующий плановый период на 2026 и 2027 годы.

Временную надбавку к НДПИ для «Газпрома» ввели решением правительства в 2022 году и должны были применять для его расчета, начиная с 2023 года по 31 декабря 2025-го включительно, напоминают «Ведомости», которые первыми обратили внимание на поправку.

Ежегодно за счет нее бюджет должен был получать до 600 млрд рублей. Однако компания обратилась в правительство и попросила досрочно снизить налоговую нагрузку, писал РБК. Как отмечал в сентябре заместитель министра финансов Алексей Сазанов, предложение обсуждается, решение будет принято «в ближайшие несколько недель».