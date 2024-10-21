Сохраняем золотую осень на память. Лучшие кадры читателей «Фонтанки»

Погода в Петербурге меняется: циклон пригнал облака, солнечных дней пока больше не ожидается, и осень уже не будет такой золотой, как в выходные и сегодня утром. Но всё-таки нам повезло, многие петербуржцы успели насладиться красотой и пошуршать сухими листьями. Мы собрали для вас кадры горожан в большой фоторепортаж, чтобы сохранить осень на память в наших новостях — как кленовый листок среди страниц книги.