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Город Сохраняем золотую осень на память. Лучшие кадры читателей «Фонтанки»

Сохраняем золотую осень на память. Лучшие кадры читателей «Фонтанки»

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Погода в Петербурге меняется: циклон пригнал облака, солнечных дней пока больше не ожидается, и осень уже не будет такой золотой, как в выходные и сегодня утром. Но всё-таки нам повезло, многие петербуржцы успели насладиться красотой и пошуршать сухими листьями. Мы собрали для вас кадры горожан в большой фоторепортаж, чтобы сохранить осень на память в наших новостях — как кленовый листок среди страниц книги.


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Тепло в Петербурге в ближайшие дни сохранится, хотя погода станет более пасмурной, а завтра, 22 октября, ожидается сильный ветер. Бабье лето в этом году оказалось одним из самых тёплых в истории — подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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