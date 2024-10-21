Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

3 м/c,

южн.

 763мм 57%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,42
EUR 104,86
Сколько лет копить на квартиру
Нет картошки, пусть едят батат
Промышленный Петербург
Подготовка к концу света
Такая золотая осень
Ключевая ставка вырастет?
Рейтинги "Фонтанки"
Город Почти самое теплое за последние 10 лет. Чем интересно позднее бабье лето в Петербурге

Почти самое теплое за последние 10 лет. Чем интересно позднее бабье лето в Петербурге

Вторая декада октября 2024 года порадовала петербуржцев поздним бабьим летом с теплом, солнечными днями и почти без дождей. И пока синоптики подводят погодные итоги середины осени, читатели «Фонтанки» делятся фотографиями Петербурга в багрянце и золоте.

2 447
Написать комментарий

Средняя температура воздуха в центре Петербурга во второй декаде октября составила +8,8 градуса. А вторая половина декады и вовсе пришлась на антициклон с отличной сухой погодой, рассказал 21 октября в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

За весь ряд наблюдений этот период всего на 13-м месте в списке самых теплых, но за последнее десятилетие — второй. Уступил он лишь середине октября 2018 года, когда было экстремально теплое позднее бабье лето со средней температурой в +10,9 градуса. Следующий в этом веке — 2008 год, он обогнал нынешний всего на одну десятую градуса.

Как отмечает синоптик, за последние 30 лет норма температуры в октябре в Петербурге изменилась минимально, прибавив всего полградуса. Это значит, что потепление в середине осени за последние десятилетия в регионе происходило медленнее, чем в другие месяцы. Поэтому среди самых теплых середин октября есть годы прошлого и даже позапрошлого века. Так, за лидером из 2018 года следуют 1909 год (+10,6 градуса), 1889 год (+10,5 градуса) и 1907 год (+9,9 градуса).

На осадки вторая декада октября в этом году оказалась скупа: выпало всего 7 мм. Поэтому в Петербурге их все еще дефицит — всего 39% от нормы. А самая дождливая середина октября в городе была в 1967 году, когда выпало 66,7 мм осадков — в 10 раз больше, чем сейчас.

Солнце же в городе светило в эти дни больше, чем в первую декаду октября. Всего насчитали 27 часов. Особенно ясная погода баловала горожан в последние пять дней. Но в лидеры это 2024 год не вывело, в том же 2018-м солнца в середине октября было больше — почти 38 часов.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Петербург Погода в Петербурге
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Апарт-отель Industrial Avenir готовят к полномасштабному строительству
21 октября, 15:10
Новости компаний
Проекты от Setl Group стали самыми востребованными в Петербурге
18 октября, 17:10
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
18 октября, 16:50
ТОП 5
Новости компаний
Апарт-отель Industrial Avenir готовят к полномасштабному строительству
21 октября, 15:10
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
Не только ПВЗ и булочные: как развивается коммерческая недвижимость в новостройках
19 октября, 18:00
В «Образцовых кварталах» прошёл Семейный день
18 октября, 18:00
Проекты от Setl Group стали самыми востребованными в Петербурге
18 октября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
18 октября, 16:50
Полностью завершено благоустройство квартала «Юттери» в Колпино
18 октября, 16:25
Сотрудники петербургского застройщика помогают диким животным перезимовать
18 октября, 14:50
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30