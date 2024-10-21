Почти самое теплое за последние 10 лет. Чем интересно позднее бабье лето в Петербурге

Источник: читательница «Фонтанки»







Средняя температура воздуха в центре Петербурга во второй декаде октября составила +8,8 градуса. А вторая половина декады и вовсе пришлась на антициклон с отличной сухой погодой, рассказал 21 октября в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

За весь ряд наблюдений этот период всего на 13-м месте в списке самых теплых, но за последнее десятилетие — второй. Уступил он лишь середине октября 2018 года, когда было экстремально теплое позднее бабье лето со средней температурой в +10,9 градуса. Следующий в этом веке — 2008 год, он обогнал нынешний всего на одну десятую градуса.

Как отмечает синоптик, за последние 30 лет норма температуры в октябре в Петербурге изменилась минимально, прибавив всего полградуса. Это значит, что потепление в середине осени за последние десятилетия в регионе происходило медленнее, чем в другие месяцы. Поэтому среди самых теплых середин октября есть годы прошлого и даже позапрошлого века. Так, за лидером из 2018 года следуют 1909 год (+10,6 градуса), 1889 год (+10,5 градуса) и 1907 год (+9,9 градуса).

На осадки вторая декада октября в этом году оказалась скупа: выпало всего 7 мм. Поэтому в Петербурге их все еще дефицит — всего 39% от нормы. А самая дождливая середина октября в городе была в 1967 году, когда выпало 66,7 мм осадков — в 10 раз больше, чем сейчас.

Солнце же в городе светило в эти дни больше, чем в первую декаду октября. Всего насчитали 27 часов. Особенно ясная погода баловала горожан в последние пять дней. Но в лидеры это 2024 год не вывело, в том же 2018-м солнца в середине октября было больше — почти 38 часов.