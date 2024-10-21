В Ленобласти нашли еще один камень, разделивший Российскую империю и Шведское королевство

На территории Выборгского района Ленинградской области энтузиасты-исследователи нанесли на карту новый пограничный камень времен Ништадского мира 1721 года между Россией и Швецией. Это уже 23-й камень, обнаруженный на территории России. Об этом в понедельник, 21 октября, «Фонтанке» рассказал один из исследователей Сергей Данилов.

Находку сделали около поселка Бородинское в Каменногорском городском поселении.

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«Отправились в район Сайрала (ныне Бородинское), на один из участков границы между Россией и Швецией 1722 года, в полной мере ещё не хоженый и не исследованный нами <…>. Первую половину дня потратили на половину пятикилометрового участка по довольно пересечённой местности — лесные буреломы, скалы, перепады высот. Идти непросто, но местность нереально живописная», — пишет Данилов во «ВКонтакте».

Исследователи наткнулись на пограничный камень, который был скрыт слоем белого мха. После очистки на нем показался необходимый набор символов — 1722 год, шведская корона с литерой F (первая буква имени шведского короля Фредрика I) и русский крест.

Источник: Сергей Данилов







За прошедший год найдено 8 пограничных камней. «Треть всех на сегодня известных на территории РФ», — уточнил Сергей Данилов.

Пограничные камни времен Ништадтского мира больше 300 лет свидетельствуют об итогах Северной войны между Россией и Швецией. «Фонтанка» рассказывала о работе группы энтузиастов-исследователей, которые занимаются их поиском.