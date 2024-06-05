Кто и зачем ищет в Ленобласти пограничные камни, разделившие Российскую империю и шведское королевство?

Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Пограничные камни времен Ништадтского мира больше 300 лет свидетельствуют об итогах Северной войны между Россией и Швецией. Они скрыты в лесах Карельского перешейка — на территории Ленинградской области и Карелии. Следы военно-политической бури прошлого в последние несколько лет активно ищут лесничий Виктор Малюшин, спортивный инструктор Сергей Данилов и петербуржец Юрий Вагин, занимающийся туризмом. Мужчин объединил общий интерес к истории и любовь к родному краю. С командой по поиску камней поговорил журналист «Фонтанки» и постарался разобраться в смысле их работы.



Фото: Сергей Данилов, Юрий Вагин и Виктор Малюшин / предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Еще осенью прошлого года на территории Ленинградской области было найдено 14 знаков Ништадтского мира. Тогда появились первые новости о находках, разлетевшиеся в социальных сетях. На начало июня нынешнего года в России выявлено и помечено на карте уже 22 пограничных знака. Прогресс, можно сказать, налицо.



Пограничные камни в Ленинградской области После Северной войны между Россией и Швецией, продолжавшейся 21 год, стороны заключили Ништадтский мир. «По долгобывшей и вредительской войне <...> полномочные министры съехались в Ништат в Финляндию, <...> заключить вечный мир», — говорилось в договоре. Российская империя нарастила территории, а шведское королевство лишилось части владений. Конечно, мир вечным не стал, но его следы до сих пор сохранились на современных территориях Ленинградской области и Карелии. В следующие два года — 1722-й и 1723-й — проходила демаркация границы. Пограничные знаки наносили и на деревья, и на камни. Дошли до нас, увы, только последние. Именно их пытливо разыскивают краеведы-энтузиасты.

Фото: Символы на пограничном камне Ништадтского мира / предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





На знаках Ништадтского мира в идеальной ситуации выбивались такие символы: со шведской стороны — вензель короля Фредерика I в виде буквы F и корона, а с российской стороны — крест и слово «ГРАН», обозначающее границу. К этим отметкам добавляется год межевания: 1722-й или 1723-й . Однако не на каждом знаке присутствуют все символы, а корона Швеции иногда меняет свою форму. Исследователи склонны объяснять это возможностями на местах у исполнителей демаркации границы.



Для исторической объективности уточним: на Карельском перешейке есть не только знаки Ништадтского мира. Этот приграничный регион неустанно делили между собой государства, а войны со Швецией были регулярными. В Ленинградской области есть знаки еще двух более ранних мирных договоров — Тявзинского мира 1595 года и Столбовского мира 1617 года. Также есть отметки между границами Петербургской губернии и Великого княжества Финляндского. Кроме того, появились и пограничные знаки между Советским Союзом и Финляндией. Их делали в ХХ веке — и тоже на камнях.

Кто и зачем разыскивает камни Ништадтского мира? Основоположником дела поиска пограничных камней в Ленинградской области называют петербургского географа и преподавателя СПбГУ Андрея Резникова. В конце прошлого века он заинтересовался Карельским перешейком, где проходили русско-шведские границы. Начал искать и публиковать научные статьи. Также этой темой занимались выборгские краеведы Владимир Гранский и Юрий Самсонов. Однако сейчас основную работу по поиску проводят лесничий Виктор Малюшин, спортивный инструктор Сергей Данилов и тендерный специалист Юрий Вагин из Петербурга.



Виктор Малюшин больше 40 лет назад переехал из Ленинграда на Карельский перешеек, как он сам говорит, работать и жить. «Постепенно я вживался в эти края и почувствовал себя местным жителем. Мне стала интересна история выборгской земли. Это все стало частью моей жизни. И, конечно, я не мог пройти мимо пограничных знаков». Мужчина говорит, его задело за живое, что эти памятники не имеют никакого охранного статуса, а промышленная деятельность в Выборгском районе проходит «очень бурная». «Я очень обеспокоился и захотелось как можно скорее и по максимуму выявить все ценности этой земли. Вот моя мотивация», — поделился лесничий. Петербуржец Юрий Вагин занимается туризмом и ходит в походы. Он добирался до самых разных природных и исторических достопримечательностей. «Как-то само собой получилось, что появился интерес к камням. В начале это были геологические объекты — большие валуны, потом культовые, а уж затем пограничные», — объяснил он. Сначала появился просто интерес найти эти камни. А уже после посещения всех известных пограничных знаков Вагин задумался: а почему бы самому не попробовать поискать их? Свой первый пограничный знак петербуржец обнаружил в июле 2021 года и рассказал об этом на своей странице во «ВКонтакте». Так на него вышли коллеги — начались совместные поиски.



Последним к команде в 2023 году присоединился спортивный инструктор Сергей Данилов из Приозерского района Ленинградской области. Он учился в Университете имени А. С. Пушкина . По его словам, во время учебы он выработал даже свое направление — туризм с элементами краеведения. Этим в том числе и вызван его интерес к пограничным камням. «Буквально в прошлом году я наткнулся во «ВКонтакте» на посты Виктора Малюшина и Юрия Вагина. Они писали о поиске пограничных камней. В Интернете познакомились, а затем начали предпринимать уже такие выезды на местность <...> Для меня лично самое важное — это прикоснуться к истории», — рассказал Данилов корреспонденту «Фонтанки» и отметил, что оперативно удалось влиться в команду и начать полноценно работать.



Фото: Предоставлено «Фонтанке» Фото: Предоставлено «Фонтанке» Фото: Предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Как происходит подготовка и поиск знаков? Перед выездом к потенциальному месту нахождения пограничного камня изучаются российские и шведские карты, протоколы межевых комиссий и любые другие исторические документы. После сбора информации выдвигаются предположения, которые потом проверяются на местности. Члены команды говорят, что за годы уже отточили свою методику, поэтому в последнее время количество найденных камней резко увеличилось. Иногда удается найти пограничный знак и необычным способом. Однажды они наткнулись на заметку в выборгской газете от 1921 года к 200-летию Ништадтского мирного договора. Посмотрели фотографии, перевели. Речь в ней шла о пограничном камне, который расположен «на пересечении трех волостей». «Мы межевыми и волостными знаками тоже занимались. Сразу же я быстро сообразил, какой межевой знак имеется в виду. Выехали и довольно оперативно все нашли», — описал случай Малюшин.



На выезд — обычно выходной день — энтузиасты берут с собой лопаты, ножовки, скребки, средства от насекомых, дождевики, компас и заряженный пауэрбанк с телефоном. Такой перечень не догма, все зависит от ситуации. Максимально до потенциальной точки нахождения камня пытаются добраться на автомобиле, а потом, естественно, предстоит пешая прогулка. Иногда могут остановить машину в 100 метрах от места, а иногда долго идут к точке по местности, куда приличный срок не заходили люди.

«Всё в мечтах заснять момент нахождения и расчистки камня, но на самом деле это непросто, так как откуда ты знаешь, какой именно камень тот самый! Сколько раз уже бывало, что всё уже посмотрели, дай-ка ковырну здесь, ну-ка, ещё, ещё — и вот!» — рассказывает Юрий Вагин.



Фото: Предоставлено «Фонтанке» Фото: Предоставлено «Фонтанке» Фото: Предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Какое мнение у профессионалов? Журналист «Фонтанки» обратился с вопросом об энтузиастах к петербургскому археологу Кириллу Шмелеву, который тоже изучал тему пограничных знаков на территории Карельского перешейка. Он рассказал, что обычно любители мешают, а иногда и вредят профессиональной научной работе. Однако в этом случае команда поисковиков пограничных знаков занимается полезным делом, на которое у археологов не хватает собственных ресурсов.

«Эти любители приносят откровенную пользу. Они находят памятники, которые ранее были неизвестны. Есть ряд факторов, которые усложняют задачу поиска. Во-первых, до начала XIX века на Карельском перешейке была одна озерная система, а потом она была рукотворно изменена. Во-вторых, изменилась топонимика региона: традиционные названия в середине ХХ века были массово изменены. Они делают большую работу, где нам, археологам, не хватает времени», — поделился он.



У команды поисковиков есть инициатива по присвоению пограничным камням Ништадтского мира охранного статуса со стороны государства. Здесь археолог согласился, что смысл в этом есть. «Охранный статус — это нужно», — отметил Кирилл Шмелев.

Фото: Сергей Данилов и Виктор Малюшин / предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Что еще можно увидеть в пограничных знаках?

В разговоре с «Фонтанкой» Малюшин назвал пограничные знаки «рубцами войны» и символом «человеческой драматической судьбы». По его словам, для нас это некие интересные камни с отметками многовековой давности, а для людей, живших в те исторические дни, — это трагедия. «Шведы жили, и русские жили в этих краях, но основное все-таки карело-финское население. Войны — шведские, российские — они просто катком проезжались по местному населению», — считает лесничий.

Виктор Малюшин поделился догадками, что некоторые пограничные знаки могли быть уничтожены местным населением. Он упомянул о необычном, что встретила команда поисковиков за годы своей работы.

«Все вычислено по межевым картам, описаниям, здесь должен быть пограничный знак, а на скале или на камне — выбитая площадка с зубилом, сбиты знаки. Когда это было? В восемнадцатом, девятнадцатом веке — неизвестно. Где-то закладывали камнями пограничные знаки, где-то колючей проволокой. Натянули колючую проволоку поперек российского имперского креста и шведской короны. Сделало такую инсталляцию протеста местное население — это еще до войны [советско-финской]», — поделился он предположениями. Федор Данилов, «Фонтанка.ру»