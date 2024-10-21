Медведев назвал распад США задачей России. И предрек человечеству тотальную войну до истребления

В случае отсутствия в современном мире баланса сил человечеству грозит тотальная война до полного истребления. Такое возможное будущее предрек 21 октября заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

В канун XVI-го саммита БРИКС в Казани, который состоится 22–24 октября, Медведев опубликовал пост в своих соцсетях об актуальных задачах России. По его мнению, они остаются все теми же, что и последние 160 лет — «максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы».

«Дальше цель может быть только одна — распад самих США», — пишет бывший президент России.

Единственной альтернативой такому сценарию он видит «создание полноценного противовеса Америке, как в период существования СССР и стран Варшавского договора». По мнению Медведева, «перспективы нового баланса» уже видны — это ШОС, БРИКС и прочие региональные союзы, а также развитие отношений со странами Глобального Юга.