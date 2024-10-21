Трамп пригрозил Путину ракетным ударом в случае преследования Украины. В Кремле отреагировали

Сейчас звучит много горячих и эмоциональных заявлений в США в рамках финальной стадии избирательной кампании. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 октября ответил на слова кандидата в президенты США Дональда Трампа об ударе по Москве.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), на встрече с журналистами американского СМИ Трамп якобы угрожал Путину нанести ракетный удар по Москве, если Россия «будет преследовать Украину». Бывший американский лидер также добавил, что не хотел бы доводить до такого исхода, ссылаясь на их хорошие отношения, но у него «не было бы выбора».

«К нашему сожалению, целый ряд лидеров <…> информационную гигиену не соблюдают. Это на их совести. Конечно, сейчас звучит горячих и эмоциональных заявлений от США в рамках избирательной кампании, особенно в ее финальной стадии», — сказал официальный представитель Кремля (цитата по «Вы слушали Маяк»). Он также добавил, что информация о содержании бесед президента РФ с другими мировыми лидерами не раскрывается.

Ранее «Фонтанка» писала, что Дональд Трамп вновь пообещал урегулировать конфликт на Украине в случае своей победы на президентских выборах.