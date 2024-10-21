Въехал в стену так, что выпал газовый баллон. Полиция показала фото смертельного ДТП в Ленобласти

Авария случилась в 5:20 20 октября у дома 14 по Советской улице в поселке Запорожское. По данным главка, 55-летний водитель «УАЗ Хантер» врезался в стену дома и металлический шкаф с газовым оборудованием. На фото с места видно, что из шкафа от удара выпал один из газовых баллонов и, похоже, повис на шланге. У автомобиля сильно смята передняя часть.