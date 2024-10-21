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Происшествия УАЗ таранил стену и шкаф с газовыми баллонами в Ленобласти. Водитель мог быть уже мёртв

УАЗ таранил стену и шкаф с газовыми баллонами в Ленобласти. Водитель мог быть уже мёртв

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2 комментария

Полиция выясняет обстоятельства аварии, в результате которой отечественный внедорожник столкнулся с домом в Приозерском районе Ленобласти. По предварительным данным, управлять автомобилем было уже некому.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 21 октября, ДТП случилось на Советской улице, 14, в посёлке Запорожское накануне незадолго до половины шестого часа утра. «УАЗ Хантер» въехал в стену дома и шкаф, в котором хранилось газовое оборудование.

По данным «Фонтанки», за рулём внедорожника, принадлежащего охотничьему хозяйству, сидел 55-летний житель посёлка. В полиции уточнили, что он мог умереть ещё до столкновения с препятствиями.

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Комментарии
2
280206998
1 час
До пенсии ещё десять лет.
aprahka
1 час
Поворот не туда. (с)
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