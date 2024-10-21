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Финляндия Экспорт финского оружия достиг исторического максимума. Швеция, Латвия и Литва — главные покупатели

Экспорт финского оружия достиг исторического максимума. Швеция, Латвия и Литва — главные покупатели

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2 комментария

Финляндия экспортировала оружие на 333 миллиона евро в 2023 году. Согласно данным аналитического центра SaferGlobe, этот показатель рекордный для страны с момента ведения статистики в 2002 году, пишет Yle в понедельник, 21 октября.

Так, за прошлый год Финляндия экспортировала гражданское оружие на 141 миллион евро и продукцию военного назначения на сумму более 192 миллиона евро. Больше всего оружия купили в Швеции, Латвии и Литве.

Кроме осуществленного экспорта, в 2023 году в стране было выдано рекордное количество разрешений на экспорт военной продукции на сумму почти 670 миллионов евро.

На прошлой неделе Полицейское управление Финляндии опубликовало свежий доклад о том, что оружие с Украины контрабандой попадает к финским преступникам. Ранее в 2022 году такая информация уже распространялась, однако была опровергнута Министерством иностранных дел Украины.

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Финляндия Оружие Экспорт
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Комментарии
2
276689045
30 минут
Эти в основном экспортируют стрелковое оружие и боеприпасы к нему, плюс гранаты и бомбы, да свои броневики Patria и Sisu, которые дешевле американских, немецких, французских, шведских, итальянских. Но как показало СВО и Patria и Sisu хорошо дырявятся из 30мм пушки наших бтр и бмп, не говоря уже о дронах.
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