Экспорт финского оружия достиг исторического максимума. Швеция, Латвия и Литва — главные покупатели

Финляндия экспортировала оружие на 333 миллиона евро в 2023 году. Согласно данным аналитического центра SaferGlobe, этот показатель рекордный для страны с момента ведения статистики в 2002 году, пишет Yle в понедельник, 21 октября.

Так, за прошлый год Финляндия экспортировала гражданское оружие на 141 миллион евро и продукцию военного назначения на сумму более 192 миллиона евро. Больше всего оружия купили в Швеции, Латвии и Литве.

Кроме осуществленного экспорта, в 2023 году в стране было выдано рекордное количество разрешений на экспорт военной продукции на сумму почти 670 миллионов евро.

На прошлой неделе Полицейское управление Финляндии опубликовало свежий доклад о том, что оружие с Украины контрабандой попадает к финским преступникам. Ранее в 2022 году такая информация уже распространялась, однако была опровергнута Министерством иностранных дел Украины.