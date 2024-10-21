Вертолет врезался в радиовышку в Хьюстоне. Пожар на месте крушения попал на видео

В американском городе Хьюстоне в штате Техас вертолет столкнулся с радиовышкой. Появилась информация о погибших. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщает CBS News.

Накануне, 20 октября, на востоке Хьюстона вертолет врезался в радиовышку, в результате чего погибли четыре человека, находившихся на борту, в том числе один ребенок. Тела пока не опознаны, возраст жертв не установлен.

Источник: youtube.com/fox26houston

Как передают власти, летательный аппарат загорелся и рухнул на землю. По словам свидетелей, они видели, как вертолет превратился в огненный шар, врезавшись в башню, высота которой, согласно данным Федеральной комиссии по связи США, достигала около 305 метров.

Источник: youtube.com / ECO-GEO-Phenomena

Мэр города Джон Уитмайр во время пресс-конференции на месте происшествия сообщил, что пожарные на близлежащей станции услышали звук крушения и были одними из первых, кто отреагировал на него. Местное издание Houstonchronicle передает, что на место происшествия прибыло множество сотрудников экстренных служб.

Вертолет, потерпевший крушение, вылетел с юго-востока Хьюстона вечером 20 октября. Куда он направлялся, пока неизвестно. Начальник полиции Хьюстона Ной Диас назвал аварию «несчастным случаем». Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование.