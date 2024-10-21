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Происшествия Подробности обстрела Белгорода. Мэр показывает разрушенную детскую, семья успела спрятаться в ванной

Подробности обстрела Белгорода. Мэр показывает разрушенную детскую, семья успела спрятаться в ванной

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8 комментариев

Как минимум один человек пострадал при обстреле Белгорода утром 21 октября, сообщает мэр города Валентин Демидов в своем телеграм-канале.

Под удар попал микрорайон ИЖС. Известно об одной пострадавшей женщине, ей медики оказали помощь на месте. Повреждены 22 индивидуальных дома и один многоквартирный, два автомобиля и автобус. Демидов публикует фотографии дома с самыми серьёзными повреждениями, там есть «разрушения конструктива».

«В момент обстрела семья с маленьким ребенком была дома. Они успели убежать в ванную, и не случилось беды. Основной удар пришелся по детской и спальне», — отмечает мэр.

На место выехали сам Демидов, губернатор области Вячеслав Гладков (ранее он рассказывал, что видит несколько столбов черного дыма), а также представители оперативных служб, управ, строители, бригады газовщиков и энергетиков.

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Комментарии
8
houspi
2 часа
Главное, чтобы Россию враги боялись. А население потерпит.
Хренли
2 часа
Ужас! Жуткий обстрел! Одна(!!!) женщина пострадала(оказана помощь на месте),глобус сломали,ироды,окно выбили... НИЗАБУДИМНИПРОСТИМ!!!
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