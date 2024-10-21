Подробности обстрела Белгорода. Мэр показывает разрушенную детскую, семья успела спрятаться в ванной

Как минимум один человек пострадал при обстреле Белгорода утром 21 октября, сообщает мэр города Валентин Демидов в своем телеграм-канале.
Под удар попал микрорайон ИЖС. Известно об одной пострадавшей женщине, ей медики оказали помощь на месте. Повреждены 22 индивидуальных дома и один многоквартирный, два автомобиля и автобус. Демидов публикует фотографии дома с самыми серьёзными повреждениями, там есть «разрушения конструктива».
«В момент обстрела семья с маленьким ребенком была дома. Они успели убежать в ванную, и не случилось беды. Основной удар пришелся по детской и спальне», — отмечает мэр.
На место выехали сам Демидов, губернатор области Вячеслав Гладков (ранее он рассказывал, что видит несколько столбов черного дыма), а также представители оперативных служб, управ, строители, бригады газовщиков и энергетиков.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.