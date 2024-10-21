Подробности обстрела Белгорода. Мэр показывает разрушенную детскую, семья успела спрятаться в ванной

Как минимум один человек пострадал при обстреле Белгорода утром 21 октября, сообщает мэр города Валентин Демидов в своем телеграм-канале .

Под удар попал микрорайон ИЖС. Известно об одной пострадавшей женщине, ей медики оказали помощь на месте. Повреждены 22 индивидуальных дома и один многоквартирный, два автомобиля и автобус. Демидов публикует фотографии дома с самыми серьёзными повреждениями, там есть «разрушения конструктива».