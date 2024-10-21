Особенный подарок для тех, кто рано встаёт, — в небе Петербурга

Новая неделя в Петербурге начинается 21 октября с потрясающего перламутрового рассвета.
Читатели «Фонтанки» делятся фотографиями. Яркое небо в режиме реального времени транслируют и супервидовые веб-камеры проекта «ОтЛичный Петербург».
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Солнечную погоду с небольшим количеством облаков сохраняет в регионе антициклон. Благодаря ему осень сейчас не серая, а золотая.
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