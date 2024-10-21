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Город Особенный подарок для тех, кто рано встаёт, — в небе Петербурга

Особенный подарок для тех, кто рано встаёт, — в небе Петербурга

8 499
3 комментария

Новая неделя в Петербурге начинается 21 октября с потрясающего перламутрового рассвета.

Читатели «Фонтанки» делятся фотографиями. Яркое небо в режиме реального времени транслируют и супервидовые веб-камеры проекта «ОтЛичный Петербург».

+4

Солнечную погоду с небольшим количеством облаков сохраняет в регионе антициклон. Благодаря ему осень сейчас не серая, а золотая.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

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Комментарии
3
prosto korsak
3 часа
Хорошо, что не беспилотники в небе в качестве "особенного подарка."
281844248
2 часа
Я даже заплакал. Я романтик?
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