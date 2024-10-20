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Город Золотая осень в Петербурге. Ловите момент

Золотая осень в Петербурге. Ловите момент

2 036
2 комментария

Чудесная пора настала в Петербурге — в город пришла золотая осень. Если вы отдыхаете, то сегодня — самое время погулять.

Соцсети наполняются снимками, и мы показываем вам лучшее.

Лопухинский сад

Лопухинский сад

Лопухинский сад

1 из 9

Свои осенние фотографии присылайте нам в телеграм-бот.

Погода в воскресенье тоже радует. Небо почти безоблачное, светит солнце. Воздух, по данным УГМС, прогрелся до +13,6 градуса. Завтра погода будет такой же.

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Комментарии
2
McGillavry
55 минут
Не штатная ли патофизиолог и врач наиширочайшего профиля предупреждала тут об крайней клинической опасности опавших листьев?
triton1977
1 час
Вылитая "Болдинская осень"))
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