Золотая осень в Петербурге. Ловите момент

Чудесная пора настала в Петербурге — в город пришла золотая осень. Если вы отдыхаете, то сегодня — самое время погулять.

Соцсети наполняются снимками, и мы показываем вам лучшее.

Свои осенние фотографии присылайте нам в телеграм-бот .

Погода в воскресенье тоже радует. Небо почти безоблачное, светит солнце. Воздух, по данным УГМС, прогрелся до +13,6 градуса. Завтра погода будет такой же .

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