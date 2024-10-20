Пока гуляем. Петербуржцам обещают спокойное воскресенье

Погода пока оставляет петербуржцам возможность погулять в выходной. Дождей синоптики не обещают, но выходить лучше в куртках.

Как рассказал 20 октября ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в воскресенье Петербург «останется под влиянием северной периферии обширного антициклона. Он сохранит в регионе спокойную погоду с переменной облачностью и полным отсутствием дождей, при этом дневная температура воздуха ожидается на 4-5 градусов выше климатической нормы».

По данным УГМС, к 10 утра температура в городе составляет +6,5 градуса. Днем должно потеплеть до +11…+13, из-за облаков будет выглядывать солнце. В Ленобласти и вовсе ожидается до +14. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.