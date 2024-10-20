Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в организации обменов пленными

Президент РФ Владимир Путин в подмосковной резиденции Ново-Огарево провел неформальный ужин с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как заявил Путин, все договоренности между РФ и ОАЭ «выполняются и в полной мере соответствуют уровню стратегического партнерства». Товарооборот за последние три года увеличился в три раза. Однако за семь месяцев 2024-го «несколько скорректировался в сторону понижения», о чем и планируют поговорить лидеры.

Кроме того, президент РФ поблагодарил Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь его страны в организации обменов пленными с Украиной. «Имею в виду и последний обмен », — добавил Путин. Российский лидер намерен проинформировать своего коллегу о ситуации на Украине.

Также Путин назвал «очень сложной» ситуацию на Ближнем Востоке и выразил намерение обсудить это с лидером ОАЭ.

Официальная часть переговоров запланирована на понедельник. Ожидается, что президенты обсудят отношения между Москвой и Абу-Даби, а также ключевые вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке. Мухаммед бен Заид Аль Нахайян также примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани.

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