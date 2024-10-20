Перепутал рабочего с салом? На стройке в Петербурге прораб продержал взаперти подчиненного, а потом ранил его

Полиции пришлось разбираться в конфликте рабочих на стройке в Адмиралтейском районе. Строитель заявил, что на него напали с ножом, а прораб сказал, что хотел порезать сало, об этом 20 октября стало известно «Фонтанке».

В ночь на воскресенье в полицию поступило сообщение о конфликте на стройке в Санкт-Петербурге, где прораб напал на рабочего. Пострадавший рассказал, что во время рабочего процесса у него возникла ссора с прорабом, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам мужчины, прораб несколько раз ударил его по лицу, а затем закрыл в техническом помещении на замок. Спустя полтора часа начальник вернулся с ножом и угрозами, после чего нанес подчиненному резаную рану на руке. Испугавшись за свою жизнь, пострадавший выбежал на улицу и попросил прохожих вызвать полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали прораба, уроженца Республики Беларусь, который позже пояснил, что конфликт возник в результате драки, и он вернулся с ножом, чтобы нарезать сало. В ходе проверки был изъят нож. В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.