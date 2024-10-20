Осень в Петербурге разрешила пикники. Горожане воспользовались моментом

В Петербурге горожане с периодическими восклицаниями «На улице почти лето!» в воскресенье, 20 октября, воспользовались моментом и облюбовали для прогулок и пикников парки, сады и набережные. «Фонтанка» полюбовалась, как петербуржцы наслаждаются последними теплыми днями.

Солнечная и теплая погода, а также отсутствие в последние дни дождей позволили горожанам расстелить пледы на усыпанных листвой берегах водоемов.

Гуляющие активно предаются чисто осенней забаве — разбрасыванию ногами ковра из опавших листьев. Есть и те, кто просто сидит и любуется раскрашенной листвой деревьев и ясным небом.

Погода в воскресенье тоже радует. Небо почти безоблачное, светит солнце. Воздух, по данным УГМС, прогрелся до +13,6 градуса. Завтра будет так же .

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