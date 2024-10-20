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Бизнес Общество «Нам очень жаль». Цветочная лавка объяснила, почему раскрыла адрес петербурженки

«Нам очень жаль». Цветочная лавка объяснила, почему раскрыла адрес петербурженки

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3 комментария

Адрес петербурженки, анонимно получившей цветы, попал к заказчику доставки в результате «технической ошибки» в приложении. Об этом «Фонтанке» сообщили 20 октября в пресс-службе магазина Flowwow.

«Мы выяснили, что произошедшее связано с технической ошибкой в приложении, и сейчас активно работаем над ее устранением. Мы крайне внимательно следим за безопасностью данных и анонимностью отправлений, поэтому для нас это исключительный случай. К сожалению, баг оказался сложнее, чем мы ожидали, и его исправление может занять время. На данный момент адрес получателя уже удален из заказа, и он больше не отображается отправителю», — заявили в компании.

«Нам очень жаль, что это случилось. Мы остаемся на связи с получателем, чтобы урегулировать ситуацию. Держим руку на пульсе и стараемся решить проблему как можно скорее, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем», — добавили в Flowwow.

«Фонтанке» об этой истории стало известно накануне. Как рассказала читательница Ирина, в пятницу вечером ей сделали анонимный заказ цветов. Выяснилось, что это был коллега, который не знал адреса и указал случайный. Женщина сама сказала курьеру, где живет, но в итоге эта информация стала доступна и отправителю благодаря приложению.

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Комментарии
3
Sonata
9 минут
"баг оказался сложнее, чем мы ожидали". Судя по речевому обороту, эти люди не понимают, о чём говорят. Или русский язык для них не родной. Баг сам по себе, он не простой и не сложный. Ожидать его нельзя, это не трамвай.
Заливщик голосовых планок
29 минут
А что это за фишка такая - отправлять цветы неизвестно куда?
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