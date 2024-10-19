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Общество «Находка для маньяков и сталкеров». Столичная цветочная лавка подарила анониму адрес петербурженки

«Находка для маньяков и сталкеров». Столичная цветочная лавка подарила анониму адрес петербурженки

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2 комментария

Букет с ароматом статьи 137 уголовного кодекса «Нарушение неприкосновенности частной жизни» преподнесла петербурженке столичная цветочная лавка. В попытке загладить вину девушке предложили промокод на 1 тысячу рублей.

Как рассказала «Фонтанке» Ирина, в пятницу вечером ей сделали анонимный заказ цветов.
— Отправитель указал мой номер телефона и рандомный адрес. Служба доставки связалась со мной, и уточнила, где мне удобнее принять букет. Я назвала свой домашний адрес, — поделилась она.

Принять доставку она могла только через три часа, а пока решила выяснить, кто ей отправил цветы. Выяснилось, что дарителем оказался не таинственный воздыхатель, а коллега с работы — решил таким образом поздравить девушку с новосельем. Но, как показала практика, с изящной легкостью получить адрес Ирины мог любой.

– Приложение полностью показало коллеге адрес моего проживания, куда я попросила привезти заказ. В подтверждение он прислал мне скрин. И даже пошутил, что это приложение доставки: «Находка для маньяков и сталкеров», - негодует петербурженка.

Как призналась Ирина, ситуация получилась неприятной: раскрывать свою прописку коллеге в ее планы явно не входило. Ирина высказала свое недовольство цветочной лавке, на что получила в ответ извинения и промокод на 1 тысячу рублей. Хотя на самом деле цена такой ошибки, уверена девушка, гораздо выше.

После звонка Ирины цветочная лавка удалила из приложения все ее «чувствительные данные». Тем не менее, девушка написала жалобу в Роскомнадзор и намерена подать заявление в полицию. «Цветы получают в основном девушки. Хочу, чтобы больше никто не попал в такую ситуацию», резюмировала она.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

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Персональные данные Цветочная лавка
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Комментарии
2
281916626
48 минут
А у нас впереди великое открытое славное будущее. Будущее Государства-Цивилизации в многополярном мире, который мы и строем.
Artimenga
50 минут
Короче девушкам цветы через цветочные лавки и курьеров не отправлять...
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