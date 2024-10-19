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Политика Первые истребители Mirage 2000 будут переданы Украине в начале 2025 года

Первые истребители Mirage 2000 будут переданы Украине в начале 2025 года

1 611
16 комментариев

Первые французские истребители Mirage 2000 будут предоставлены Украине в начале 2025 года. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

По словам главы МИД, Франция будет готовить пилотов этих самолетов. Таким образом, украинский парк боевой авиации может пополниться не двумя, а тремя типами самолетов западного образца, когда к истребителям F-16 и дальним разведчикам ACS 890 присоединятся французские Mirage 2000-5.

По предварительной информации, Франция планирует передать Украине 20 истребителей Mirage 2000-5 °F.

О том, что Франция передаст Украине истребители Mirage 2000-5 и подготовит на своей территории бригаду из 4500 украинских военных, 6 июня заявил президент страны Эммануэль Макрон.

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Mirage 2000 Истребители Франция Украина Жан-Ноэль Барро МИД
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Комментарии
16
Эд Хэммет
2 часа
Ещё лет 5-10 будем слушать о победах в СВО?
275640356
1 час
Так я не понял. Украинских летчиков будут учить английскому или французскому?
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