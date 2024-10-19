Первые истребители Mirage 2000 будут переданы Украине в начале 2025 года

Первые французские истребители Mirage 2000 будут предоставлены Украине в начале 2025 года. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

По словам главы МИД, Франция будет готовить пилотов этих самолетов. Таким образом, украинский парк боевой авиации может пополниться не двумя, а тремя типами самолетов западного образца, когда к истребителям F-16 и дальним разведчикам ACS 890 присоединятся французские Mirage 2000-5.

По предварительной информации, Франция планирует передать Украине 20 истребителей Mirage 2000-5 °F.

О том, что Франция передаст Украине истребители Mirage 2000-5 и подготовит на своей территории бригаду из 4500 украинских военных, 6 июня заявил президент страны Эммануэль Макрон.