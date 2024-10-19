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Политика Орешкин назначен спецпредставителем по сотрудничеству с БРИКС

Орешкин назначен спецпредставителем по сотрудничеству с БРИКС

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Президент России Владимир Путин 19 октября назначил заместителя главы своей администрации Максима Орешкина специальным представителем по сотрудничеству с БРИКС и Новым банком развития. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

В тексте уточняется, что документ вступает в силу с момента подписания.

Россия председательствует в БРИКС в 2024 году. 22-24 октября в Казани пройдет саммит БРИКС, в котором примут участие свыше трех десятков стран.

Накануне Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС. «Фонтанка» собрала самые главные вопросы и ответы со встречи.

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